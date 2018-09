¿Qué pasarán con Fernando Karadima tras su expulsión?

¿Qué pasará con Fernando Karadima tras su expulsión del clero? Por orden papal, del ex párroco ya no forma parte del clero, por lo que no podrá residir en el hogar donde cumplía su condena eclesial. Eso sí, seguirá recibiendo una pensión "mínima"

Fernando Karadima. (Foto: Emol, GDA)