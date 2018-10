En mayo del 2017 Carlos Tramutola renunció a su puesto de gerente en una enorme compañía argentina, contrató a un programador ‘freelance’ y se decidió a crear una red social para lectores. Así, en enero de este año, nacía la página web de Alibrate y cuatro meses después ya contaba con una aplicación móvil.

—Un poco arriesgado eso de dejar una gerencia para crear una red social...

[Risas] Trabajaba en la corporación más grande de Argentina [la multinacional Techint] como gerente de Desarrollo Social. Pero después de 6 o 7 años empecé a tener ganas de iniciar un proyecto propio. La realidad es que no sabía qué iniciar.

—¿Qué hizo?

Me quedé unos seis meses más mientras encontraban a un reemplazante y en algún momento cerca de Año Nuevo del 2017 tuve una idea, fue una especie de epifanía. Yo siempre leo dos o tres libros a la vez, en mi mesa de noche hay una pila de libros pendientes, me crucé con un libro que no me gustó y me di cuenta de que faltaba un lugar donde pudiera tener información de otros lectores, de qué libros son buenos.

—¿Qué libro era?

“Historias inverosímiles, en general” de Alasdair Gray. Me gustó el título, pero después no me gustó el libro [risas]. Le había preguntado a mi grupo de amigos si lo habían leído y ninguno lo había hecho. Pero ese libro seguro que tenía unos 10 mil ejemplares, había 10 mil personas en el mundo que lo habían leído, yo quería conectarlos. Y así con el resto de libros. Sentí que la tecnología tenía algo para aportar en esto, la tecnología podía unir a los que nos gustan los libros.

—Como las páginas que califican películas y series.

Exactamente. En rubros como las películas o los viajes existen páginas y sitios donde uno puede encontrar cualquier información. En los libros dependíamos mucho de preguntarle a un amigo a ver si había leído un título y te lo recomendaba.

“Creo que Alibrate es una forma de ayudar a que sobreviva la lectura en un mundo de redes sociales”.

— ¿Saber tanto de un libro antes de leerlo no le quita un poco de sorpresa a la experiencia?

Me parece que una cosa no invalida la otra. A mí me cuesta mucho dejar un libro, pero hay mucha gente que dice que no vale la pena perder el tiempo con un libro que no le gusta. Si estas personas entran a Alibrate podrán saber si les gusta o no las referencias sobre el libro y a partir de eso descubrirlo a profundidad. Además, no todo el mundo tiene amigos lectores, con esta red social podrán conectar con gente de cualquier país y descubrir títulos de todos lados. Por ejemplo “La palabra del mudo” de Julio Ramón Ribeyro está segundo en el ránking de los mejor calificados y había argentinos o colombianos que no lo conocían.



—¿Y el nombre? ¿De dónde salió?

Me pasé semanas buscándolo con amigos. Encontramos 100 mil ideas pero los dominios ya estaban tomados. Un día, conversando con mi hija de 15 años, empezamos a inventar verbos como ‘alibrarse’, que significaba hacerse un libro. De repente le dije: “¡Alibrate!”, y me respondió: “Ese es, ya está”. Luego soltó una frase de Charles Bukowski –no sabía que mi hija leía a Bukowski– que dice: “Encuentra lo que amas y deja que te mate”. Me pareció brillante.

El perfil de Carlos Tramutola en Alibrate. Para ingresar a la red social presione aquí.

—En enero la meta era tener 100 mil usuarios para fines de año. ¿Cómo van?

Hoy tenemos 75 mil usuarios. La realidad es que al principio me habría conformado con terminar el año con 50 mil usuarios. Cuando empezamos a ver que iba bien me di cuenta de que el resultado sería el doble.

—Eso derrumba la idea de que la gente ya no lee como antes, ¿no?

¡Yo desmiento eso categóricamente! Es cierto que la gente lee en distintos formatos, unos en diarios, otros en libros, otros en e-books, pero la gente lee. Y sobre todo los jóvenes, tenemos a muchos usuarios de entre 15 y 25 años que leen sagas juveniles, por ejemplo. Pero en general nuestra comunidad es muy variada, van desde los 15 hasta los 75 años.

—¿Y cuál es el perfil del lector peruano en Alibrate?

Son el 6% de nuestros usuarios, es decir, unos 4 mil. El 51% son hombres y el 49% mujeres. La mayoría (41%) tienen menos de 25 años, el 29% entre 25 y 40 años y el 30% son mayores de 40. Además, los libros más leídos por los peruanos son: “Cien años de soledad”, “El principito”, “Orgullo y prejuicio”, “Crónica de una muerte anunciada” y “La metamorfosis”. Los libros mejor calificados por peruanos, por otro lado, son “La palabra del mudo”, “Wonder: la lección de August”, “Siddharta”, “Las aventuras de Sherlock Holmes” y “Sapiens”.

“Hemos reunido 600 mil libros de distintos géneros literarios en esta red social”.

—¿Cuántos títulos tiene la plataforma?

Hemos reunido 600 mil libros de distintos géneros literarios en esta red social. Las mismas editoriales se han interesado en facilitarnos información sobre los diferentes títulos.

—¿Alibrate es una biblioteca 2.0?

Puede ser. Creo que es una evolución de cómo comunicarse entre lectores. Yo creo que es una forma de ayudar a que sobreviva la lectura en un mundo de redes sociales.

Carlos Tramutola

Fundador de Alibrate

Nací en Buenos Aires hace 45 años. Estudié Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y una maestría en Administración en Stanford. Mi top 3 de libros es: “Cuentos completos” de Borges, “La conjura de los necios” de Toole y “El Quijote”. Para conocer más sobre Alibrate presione aquí.