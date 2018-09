Conoce a Dan Katcher, el diseñador de los dragones de “Game of Thrones”

Si es un seguidor de la exitosa serie “Game of Thrones”, sabrá quiénes son Drogon, Viserion y Rhaegal. Si no lo es, imagine a tres dragones tan impresionantes que le han valido al hombre que los diseñó tres premios Emmy consecutivos.

Dan Katcher, un genio del diseño digital, dictó una charla el lunes en Toulouse Lautrec, dentro de una gira que realiza por Latinoamérica junto a Wacom Academy.

— Has venido a Lima a dar una conferencia, pero te veo tan relajado que parece que vives de vacaciones.

Sí, amo mi trabajo. Cómo no podría, si me siento frente a una computadora y me dicen: “Dan, crea monstruos”. Era algo que hacía gratis cuando era niño [risas].

— Empezaste con muñecos.

Sí. En Nueva York la industria cinematográfica no es muy grande y yo moría por trabajar en películas. Salió la oportunidad de trabajar en McFarlane Toys, donde hacen muñecos de gran detalle. Tenía colegas que amaban los juguetes para los que era un sueño estar ahí; para mí, solo era la opción de saltar a la industria del cine.

— ¿Cuándo se dio ese salto?

Cuando me llegó una propuesta para hacer el mismo trabajo en Los Ángeles, en Gentle Giant. Tras un año me despidieron… Bueno, me invitaron a retirarme porque todo comenzó a cambiar, pasaron de los métodos tradicionales al digital. Por esa época yo odiaba los métodos digitales. Por un tiempo viví tomando pequeños trabajos, sobreviviendo con eso.

“Lo más difícil de mi trabajo en ‘Game of Thrones’ es mantener mi boca cerrada por dos años. Todos quieren saber qué pasará”.

— ¿Cuándo cambió?

El día en que mi amigo Dave Igo [reconocido artista conceptual] me dijo que debía aprender a utilizar el Z Brush, el software con el que se modela en 3D. Finalmente acepté, comencé a trabajar en eso y en dos meses me había enamorado. ¡Era un nuevo mundo! Tuve la oportunidad de conocer a John Parenteau [director de cine], le presenté un portafolio con algunas de mis piezas y me dijo: “¡Dan, bienvenido a bordo!”. Comencé algunas piezas para la película “Super 8”, luego pasé a “Terra Nova”.

— Un sueño para ti.

“Terra Nova” fue todo por lo que había trabajado. Yo amo a los dinosaurios desde pequeño. Cuando vi que podía crearlos, acepté de inmediato. Pero no solo eso, sino que ahí trabajaba el mundialmente famoso Neville Page como jefe de diseño.

— ¿Cómo llegaste a “Game of Thrones” ?

Mientras trabajaba en “Terra Nova” escuché el rumor de que buscaban a un diseñador de dragones para una serie llamada “Game of Thrones”. Para esto ya había transcurrido la primera temporada y yo no la había visto. Pero supe que debía abordar a uno de los productores, así que preparé una carpeta solo de trabajos que hice sobre dragones. Uno de los productores de “Game of Thrones” estuvo un día en el set donde hacíamos “Terra Nova”. Cuando lo vi, no lo dudé, le dije que sabía lo que buscaban y le mostré mi trabajo.

— ¿Y qué dijo?

Le gustó, me llamaron para la segunda temporada, pero coincidió con que cancelaron “Terra Nova”. Estaba devastado, desempleado, todo por lo que había luchado se había ido por la ventana. En medio de eso decidí prender la TV para ver ese tal “Game of Thrones”. Vi la primera temporada y no podía creer lo grandioso que era. Lo siguiente fue ir a HBO, hablar con los productores y ver las ideas que tenían para los dragones en las temporadas 3 y 6. Recuerdo que me dijeron: “Dan, ahora son tuyos, son tus bebes”.

— ¿Cómo diseñar a un ser que no sabemos si existió o no sin que se parezca a todo lo que hemos visto antes?

Para mí esa es la parte fácil. Solo tomo lo más asombroso de diferentes animales, lo junto y tengo un dragón.

— ¿Por ejemplo?

Esta es la fórmula para un dragón de “Game of Thrones”: escamas de zonuros gigantes con un poco de cocodrilo, la cabeza es una mezcla de T-Rex con un águila y un poco de cocodrilo, los cuernos son inventados, las alas de murciélagos, la cola tiene un poco de cocodrilo y otro poco de lagartijas y las patas son de T-Rex. Ah, me olvidaba, también me inspiré en el diablo. Ahora, no piensen que soy satánico.

“Los dragones que diseñé para GOT tienen un poco de mí”.

— Pocos imaginan que el diablo al que te refieres sale de una película de Disney…

¡Exacto! En “Fantasía” [Disney, 1940], tras ver dinosaurios por 20 minutos, aparece este gran diablo con alas y me emocioné mucho. Me encanta ese tipo de personajes: los malvados. Y estos dragones tienen un poco de mí.

— ¿Por qué lo dice?

Crecí en el Bronx, un lugar muy violento, he visto a personas ser asesinadas en frente de mí en secundaria. El Nueva York de esa época era diferente al que hoy conocen, era tenebroso y me sentía constantemente con miedo, ansioso. Los dragones representan la fuerza que me sacó de una situación como esa. Y aunque ya no estoy en esa situación aún vive en mí.

— ¿Qué nos puedes contar sobre lo que viene?

Lo más difícil de mi trabajo es mantener mi boca cerrada por dos años. Todos quieren saber si los dragones van a morir o qué pasará. Yo me enteré de los White Walkers mucho antes que cualquiera, pero se maneja bajo tanto secretismo que no puede haber nadie en la oficina donde trabajo. Nadie puede ver lo que hago. Ni siquiera mi esposa.

Dan Katcher

Diseñador digital



Nací en el Bronx, Nueva York. Estudié Animación en la Escuela de Artes Visuales de NY y esculpido en arcilla en la Liga de Estudiantes de Arte. Estoy casado y tengo un hijo de 5 años. Pueden conocer más sobre mí en: www.dankatcher.com.