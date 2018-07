Condenan a ex arzobispo de Australia a un año de prisión por encubrir pederastia Philip Wilson es el religioso de la iglesia católica del más alto rango en ser sentenciado un caso relacionado con pederastia. El ex arzobispo, de 67 años, no podrá solicitar libertad condicional hasta que cumpla la mitad de la condena

Un tribunal de Australia dictó 12 meses de prisión al ex arzobispo Philip Wilson, hallado culpable de encubrir casos de pederastia. (Foto: Reuters/Darren Pateman) Reuters