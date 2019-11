Bogotá. El martes 19 de noviembre se aplicarán una serie de restricciones vehiculares en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, según lo establecido en el plan ‘pico y placa’ de Colombia, que tiene como fin reducir el congestionamiento y los tiempos de viaje.

Los conductores deberán tomar las medidas del caso, respetar los horarios establecidos por las municipalidades de cada ciudad y evitar la multa de 414.100 pesos (unos S/405,50).

— Bogotá —

- Particulares:

Placa terminada en: 1-3-5-7-9

Horarios: 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

- Transportes de carga:

Placa terminada en: TODOS

Horarios: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

- Servicio de transporte especial:

Placa terminada en: 5-6

Horarios: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

- Taxis:

Placa terminada en: 5-6

Horarios: 5:30 a.m. a 9:00 p.m.

- Transporte público colectivo:

Placa terminada en: 3-4

Horarios: Todo el día

— Medellín —

- Transporte de carga (volquetes y camiones):

No aplica.

- Motos:

Placa terminada en: 4-5

Horarios: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

- Particulares:

Placa terminada en: 6-7-8-9

Horarios: 7:00 a.m. a 8:30 a.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

- Taxis:

Placa terminada en: 9

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

En el mes de noviembre se restablece el plan de Pico y Placa habitual en Medellín. El plan ya no regirá para vehículos de transporte de carga ni motos de cuatro tiempos.

Plan Pico y Placa en Colombia. (Foto: AFP)

— Barranquilla —

- Taxis:

Placa terminada en: 3-4

Horarios: Todo el día.

— Cali —

- Particulares:

Placa terminada en: 9-0

Horarios: 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y 4:00 a 8:00 p.m.

- Taxis:

Placa terminada en: 1-2

Horarios: 6:00 a.m. a 5:00 a.m.

- Transporte público colectivo:

Placa terminada en: 0-1

Horarios: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

— Cúcuta —

- Motos (placa área metropolitana):

Placa terminada en: 3-4

Horarios: 7:30 a.m. a 9:00 a.m. - 11:30 a.m. a 1:30 p.m. - 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

- Motos (placa extranjera o nacional):

Placa terminada en: 3-4

Horarios: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- Particulares (placa área metropolitana):

Placa terminada en: 3-4

Horarios: 7:30 a.m. a 9:00 a.m. - 11:30 a.m. a 1:30 p.m. - 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

- Particulares (placa extranjera o nacional):

Placa terminada en: 3-4

Horarios: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

- Taxis:

Placa terminada en: 7

Horarios: 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

El Pico y Placa en Colombia es obligatorio en todos los vehículos motorizados. El incumplimiento de esta norma genera una multa de 414.100 pesos. (Foto: AFP)

— Bucaramanga —

- Motos:

Placa terminada en: 9-0

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

- Particulares:

Placa terminada en: 9-0

Horarios: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

- Taxis:

Placa terminada en: 7-8

Horarios: 7:00 a.m. – 9:00 p.m.