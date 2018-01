Marruecos: Polémica por corte de cabello que es tendencia en jóvenes

Los adolescentes de Marruecos hace un par de años comenzaron a copiar el corte de pelo de algunos futbolistas como Cristiano Ronaldo, pero no imaginaron que su nuevo peinado tendría consecuencias graves.

La fuerza de seguridad del país árabe no está de acuerdo con la nueva tendencia de los jóvenes y ha optado por detenerlos en distintas oportunidades. "Algunos policías han venido a mi negocio para arrestarlos. He estado defendiendo a estos chicos porque no son criminales. Son buenos, están educados y están pidiendo este corte de pelo solo porque está de moda y es atractivo", comenta un peluquero.

Este corte se llama "Kazaa" y actualmente es uno de los estilos más populares en Marruecos: "Los adolescentes miran a los futbolistas y quieren parecerse a ellos. Así que vienen a mí, por ejemplo, para pedirme el estilo de Ronaldo, que es su ídolo", explica un estilista.

Sin embargo, a los hombres no se les hace fácil ir por la calle sin problemas: "Enfrentamos algunas situaciones difíciles con las personas que nos miran fijamente", señala uno de los jóvenes que se animó a usar ese corte. "La gente dice que imitamos ciegamente a Occidente, pero en realidad estamos expresando nuestra libertad personal", agrega.

Esta moda no solo hace sentir mejor a los varones sino que también a los peluqueros porque ahora tienen más clientes, ya que ese peinado necesita manutención: cada semana deben ir al local para que puedan hacerles ajustes, porque de lo contrario, el corte no tendría forma.



Fuente: La Nación, GDA