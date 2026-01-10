Carlos Lázaro
Carlos Lázaro

¿Por qué el 71,8% de peruanos aprueba la captura de Maduro por EE.UU.? Las razones del respaldo, un derecho internacional en crisis y un Trump pragmático
¿Por qué el 71,8% de peruanos aprueba la captura de Maduro por EE.UU.? Las razones del respaldo, un derecho internacional en crisis y un Trump pragmático

¿Por qué el 71,8% de peruanos aprueba la captura de Maduro por EE.UU.? Las razones del respaldo, un derecho internacional en crisis y un Trump pragmático

El sorprendente operativo Resolución Absoluta, en el que fuerzas armadas de Estados Unidos capturaron al líder chavista Nicolás Maduro y lo trasladaron hasta una cárcel federal en Nueva York, ha transformado de manera abrupta el escenario político de Latinoamérica. La incursión militar, lanzada en la madrugada del 3 de enero y ejecutada con apoyo de unidades de élite y más de 150 aeronaves sobre Caracas y otros estados, no solo culminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados por narcoterrorismo, sino que dio paso a una transición de poder en Venezuela bajo la vicepresidenta interina Delcy Rodríguez.

