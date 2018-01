¿Cómo se prepara el papa Francisco para los viajes que realiza?

El papa Francisco llegará al Perú el próximo jueves. Se trata de la primera visita de un Sumo Pontífice en 30 años. ¿Cómo prepara la Santa Sede los viajes papales? Yago de la Cierva, ex director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 y actual asesor de la que se realizará en Panamá en el 2019, brinda los detalles.



— ¿Cuán de cerca participa el Papa en la organización del viaje?

Francisco se prepara mucho para cada viaje y presta especial atención a los contenidos. Los obispos del país al que viajará van a verlo unos meses antes para contarle cómo está la Iglesia, el contexto que vive cada nación, incluso en ocasiones dialoga con los embajadores. Él escucha mucho y pide consejos. Además, alista con mucha dedicación sus discursos y estos siempre son breves; por lo tanto, va a lo importante.

— ¿Cuánta gente acompaña al Pontífice?

El Papa viaja con unas diez personas, entre las que se encuentran su primer ministro, tres o cuatro comunicadores, guardias de seguridad suizos y miembros de seguridad del Vaticano, quienes coordinan con los ministerios del Interior de cada país.

— ¿Cómo se organizan?

En la Secretaría de Estado hay un equipo liderado por el monseñor Rueda, un sacerdote colombiano que se encarga de todos los viajes papales. Ellos organizan la logística: hacen una primera visita al país y supervisan y aprueban los lugares importantes, que son las zonas donde están los santos, la residencia donde se alojará el Papa y el lugar donde se ubicará el centro de operaciones. Al culminar hacen un informe y regresan a Roma. Luego la labor se divide en tres: seguridad, de la cual se encarga Domenico Giani, jefe de seguridad del Vaticano; liturgia, a cargo de Guido Marini, jefe de ceremonias de la Santa Sede; y comunicación, a la que asignan a un responsable.

"FRANCISCO ALISTA CON MUCHA DEDICACIÓN SUS DISCURSOS Y ESTOS SIEMPRE VAN A LO IMPORTANTE".

— Usted ha mencionado que Francisco no se entendería sin Benedicto XVI, y ellos dos serían imposibles sin Juan Pablo II. ¿Qué los diferencia?

La Iglesia escoge a sus pastores en función de las necesidades. Juan Pablo II fue elegido durante una época de depresión. Benedicto, en cambio, llegó en un momento en el que había problemas doctrinales. Francisco pone en práctica la doctrina, por eso su foco es la vida cristiana. Se preocupa por cómo reaccionan los creyentes ante el respeto al medio ambiente, cómo actúan con sus familias, si se preocupan por el prójimo. Predica con ejemplo. Pone siempre en primer plano a la gente que sufre. Le encanta acuñar nuevas frases como cuando estuvo en Cracovia (Polonia) y dijo a los jóvenes: "No pueden ser cristianos de sofá, tienen que hacer deporte, no mirarlo por televisión".

— Y en cuanto al lenguaje corporal…

Juan Pablo II veía una cámara de TV y se acercaba, porque él había sido actor y entendía la importancia de los medios. Benedicto, en cambio, salía corriendo, él era un hombre de diálogo intelectual. Al principio Francisco no tenía interés de hablar con la prensa porque cuando era arzobispo de Buenos Aires no lo hacía. Sin embargo, se dio cuenta de que si quiere que su mensaje llegue a todo el mundo, debe pasar por reporteros, y ahora está siempre en comunicación con los hombres y mujeres de prensa, conecta con ellos, les pregunta por sus familias. Él nunca improvisa, se prepara mucho, si dice algo es porque lo ha pensado muy bien.

"fRANCISCO NO ES UN PAPA TECNOLÓGICO. escribe mucho a mano. su lenguaje es el contacto directo".

— ¿Cuánto han impactado las redes en la Iglesia?

Mucho. Para una institución como la Iglesia, este es un canal privilegiado porque permite el contacto directo con los creyentes. Quizás el Papa no es la persona con más seguidores, pero si es a quien más se le retuitea.

— ¿Cuán involucrado está el Papa en las redes sociales teniendo en cuenta que es un hombre de 81 años?

Francisco no es un Papa tecnológico. Él escribe mucho a mano, pero se le ha explicado las ventajas que tiene estar en contacto directo con la gente. Y ese es el lenguaje que él entiende. Lo que el papa Francisco hace en redes sociales es escribir textos, en ocasiones se le pasan sugerencias y él las retoca, las hace suyas, y esos son los tuits.

— ¿Cuánto impacta este cambio en la organización de eventos?

La primera Jornada de la Juventud que trabajó con las redes sociales fue Madrid 2011 y se llegó a 500 mil seguidores; luego, en lugar de cerrar el fan page y empezar de cero, hablamos con Río, que era la sede de la siguiente jornada, así que se les pasó los accesos y ellos sumaron 500 mil seguidores más. La siguiente sede fue Cracovia. La página ahora tiene casi dos millones de ‘Me gusta’. Estamos intentado que Panamá haga lo mismo. Nos gustaría hacer lo mismo en las visitas papales. Ahora se puede seguir cualquier acto del Papa en vivo y todo ello hace que el impacto sea mayor.

— Si la comunicación de la Santa Sede funciona tan bien, ¿por qué hay temas en los que parece que no llega el mensaje, como la lucha contra la pedofilia en el clero?

La persona que realmente atajó el problema fue Benedicto XVI. Cuando llegó Francisco siguió sus pasos. Lo primero son las víctimas, escucharlas, atenderlas, responsabilizarse de ellas, asumir los gastos de su atención médica y psicológica. Los obispos deben reportar el delito a las autoridades. Porque se trata de un delito, no de un pecado. Formar mejor al clero para que entienda que esto está mal y que no se debe guardar silencio. ¿Los obispos peruanos y las instituciones católicas peruanas están llevando a cabo las reformas de Benedicto y de Francisco? Yo noto cuando vengo al Perú que ese tema está en el aire, que no se sabe lo que se está haciendo para proteger a los menores, probablemente porque la Iglesia local no lo está comunicando con claridad.