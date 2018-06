El preso político Vilca Fernández llegó al Perú tras ser expulsado de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Fernández estaba detenido desde el 31 de enero del 2016 y permanecía en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Tanto activistas de oposición como sus familiares denunciaron que era víctima de torturas.



Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez dijo a sus compatriotas:

“Fuerza y mucha esperanza que hay vientos de libertad y de cambio, y el regreso de toda la diáspora a Venezuela”. Además, agradeció a su padre.



Vilca Fernández, estudiante universitario, líder de manifestaciones opositoras y ex candidato a la Asamblea Nacional, fue arrestado por la Inteligencia venezolana tras tuitear en contra del número dos del chavismo y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.



“En vista de que la policía de Mérida no te detiene yo lo haré, te voy a meter preso”, fue la amenaza que esgrimió Cabello en su programa de televisión 'Con el mazo dando', a lo que Fernández respondió en Twitter: “Tienes los días contados. Tienes cuentas pendientes con la justicia. No te tengo miedo”. Cuatro días después, fue detenido.



El padre de Vilca solicitó apoyo al gobierno peruano para encontrar una solución a su hijo. A raíz de ese pedido, el congresista Jorge del Castillo (APRA) se comprometió el año pasado en denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.



“A quienes tienen las llaves de esas celdas que las abran. Ha llegado el momento de que queden libres porque nunca debieron estar presos”, expresó el progenitor Jorge Fernández, en comparecencia junto con Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López hace una semana.

Vilca Fernández forma parte de la que sería la última fase de excarcelaciones del régimen de Nicolas Maduro, tras las medidas procesales otorgadas a 43 personas relacionadas con la "violencia política" en 2014 y 2018.

Aquí el video de su llegada al Perú:

Vídeo del momento en que el estudiante excarcelado Villca Fernández, llegó a la ciudad de Lima en el Perú y así lo recibieron. pic.twitter.com/mJ8bUYAA5b — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 15 de junio de 2018

Fuente: Agencias