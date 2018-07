¿Algunas veces se han preguntado cuál es la profesión más difícil del mundo? Según el analista Ferran Gallofre la profesión más difícil del planeta es el trading, “no tengan la menor duda, pero ninguna”.



En los mercados de valores el trading (en español, negociación bursátil) es una profesión que consiste en el estudio de los mercados mediante el análisis técnico y fundamental, y la aplicación de una estrategia concreta para operar, con la finalidad de invertir en diferentes instrumentos financieros y obtener un beneficio.



A las personas que ejercen la profesión de trading se les conoce como traders (o, alternativamente, operadores o negociadores por cuenta propia), los cuales pueden trabajar de forma independiente, en un fondo de inversión, en un banco o en otra entidad financiera.



Los traders se clasifican en scalpers, daytraders y swingtraders dependiendo de la duración de sus operativas, ya sean intradiarios, intrasemanales o intramensuales.



Un trader suele tener una formación en ciencias económicas (Economía, Administración, Contabilidad) con conocimientos no solo en finanzas, sino también en matemáticas y estadística.



Sin embargo, una persona teniendo cualquier profesión puede formarse como trader mediante la toma de cursos y diplomados.



"Psico trading"



A través del portal Investing.com, el analista Ferran Gallofre afirma haber estado releyendo un libro de psico trading del doctor Steenbarger en el cual encontró un artículo que se planteaba las siguientes preguntas:



1) ¿A cuántas personas conoces que se puedan aceptar equivocarse?



2) ¿A cuántas personas conoces que se puedan aceptar equivocarse y perder dinero?



3) ¿A cuántas personas conoces que se puedan aceptar equivocarse, perder dinero y no sentirse mal?



4) ¿A cuántas personas conoces que se puedan aceptar equivocarse, perder dinero, no sentirse mal e invertir su posición?



5) ¿A cuántas personas conoces que se puedan aceptar equivocarse, perder dinero, no sentirse mal, invertir su posición y hacerlo de manera muy rápida?



Según Ferran Gallofre para poder hacer trading hay que tener una combinación de resistencia emocional, tener la capacidad de soportar errores, ser flexible mentalmente y, sobre todo, analizar las pérdidas como información e invertir la situación a una velocidad de vértigo.



A continuación, Ferran Gallofre analiza el párrafo anterior:





Resistencia emocional



“Si no somos fuertes no lo conseguiremos, así de simple, claro y duro. No es fácil sufrir decepciones constantemente a lo largo del tiempo. Se producen muchos y créanme cuando digo que hasta que no se producen y superan todos no se gana”.





No siempre tenemos razón



“No tenemos razón siempre en todas las cosas en la vida, pero en el trading ni de broma. Se tienen que tomar muchas micro decisiones y la verdad es que es fácil equivocarse en alguna de ellas”.





Superar rápido el no tener razón



“No tenemos razón y perdemos dinero, ya está. Pero no, automáticamente tenemos que superar esa pérdida y hacer otra operación para ganar dinero y además olvidarnos para que no nos afecte en nuestra operativa”.





El trading cambia continuamente



“Nada está asegurado porque el trading cambia, los mercados están sufriendo cambios constantemente y nos tenemos que adaptar. En la mayoría de trabajos se puede alcanzar la excelencia porque se van repitiendo las actividades y conductas. En el trading, no. Cambian tendencias, volatilidades, patrones, etc…”



“Requiere una maestría máxima ser capaz de regresar a una curva de aprendizaje con los cambios que se van produciendo. Las personas queremos seguridad y el trading no ofrece ninguna. Para poder hacer trading nuestra mente tiene que ser emocionalmente diferente a la de los demás”.

Fuente: Andina