El pueblo que se unió contra el sobrepeso y participa en programa para adelgazar

Hace nueve años, el médico Carlos Piñeiro se percató que 15 mil vecinos de Narón tenían kilos de más, es decir, seis de cada 10 habitantes del municipio español ubicado en la provincia de La Coruña, superaban su peso recomendado.

En la actualidad, esas 15 mil personas son 40 mil, por lo que Piñeiro decidió que era momento de implementar el plan colectivo para adelgazar que había ideado hace casi una década.

"Observamos que el sedentarismo y la obesidad eran problemas comunes en la ciudad", contó el médico a El Comidista, espacio especializado en gastronomía del diario El País.

Bautizado como "100.000 motivos de peso", el proyecto fue lanzado en febrero pasado y 4.100 vecinos ya se han inscrito. El objetivo es ambicioso: que en dos años los 40 mil vecinos de Narón que tienen sobrepeso, adelgacen 100 mil kilos con una dieta personalizada complementada con actividad física y deporte. "Es posible", asegura su creador.

María Teresa, una de las participantes, relató su experiencia. Tiene 55 años, come 1.200 kilocalorías diarias, y camina una hora y media todos los días. En cinco meses ha adelgazado 10 kilos. "Estoy de maravilla. De esto que te levantas por la mañana y piensas: 'Qué bien estoy, no me cuesta ni ponerme los calcetines'", señaló a El Comidista.



A juicio de Piñeiro, una de las claves del éxito que ha tenido hasta ahora "100.000 motivos de peso", es que los participantes lo siguen de manera grupal y así les da una sensación de pertenencia. En el proyecto también están incluidos los restaurantes de Narón, que empezarán a ofrecer menús basados en productos locales y platos equilibrados para niños.



Las preparaciones se basan mucho en productos del mar -el municipio limita con el océano Atlántico-, verduras y frutas. "Cuando comenzó '100.000 motivos de peso' los vecinos solían comentar entre risas que íbamos a quedar como los gordos de España. Ahora piensan que es un orgullo vivir en un lugar que promueve este estilo de vida", concluyó el médico.



Fuente: Emol, GDA