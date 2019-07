Puerto Rico: Wanda Vázquez asegura no "tener interés" en reemplazar a Ricardo Rosselló

San Juan. La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo este domingo que espera que el gobernador Ricardo Rosselló nombre antes del 2 de agosto, día que dejará el cargo tras renunciar, a un nuevo secretario de Estado ya que ella no tiene "interés" en ocupar el puesto como jefa del Ejecutivo.



"Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado", expresó Vázquez en su cuenta de Twitter.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado. — Lcda Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) July 28, 2019

Según la línea de sucesión de la gobernación establecida en la Constitución boricua, si Ricardo Rosselló no nombra a un nuevo secretario de Estado, hasta el 2 de agosto a las 5:00 p.m., Wanda Vázquez Garced sería nombrada gobernadora, aunque sobre ella pesa una lluvia de señalamientos por supuestas inacciones en su gestión al frente del Departamento de Justicia.

Es más, ya se ha convocado a una manifestación para este lunes, a las 5:00 p.m., frente al Departamento de Justicia en el que se exigirá la renuncia de Wanda Vázquez.

Como se recuerda, Ricardo Rosselló anunció su renuncia como gobernador de Puerto Rico cerca a la medianoche del miércoles 24 de julio a través de un vídeo grabado y que hizo público en la página de Facebook de La Fortaleza. La renuncia se hará efectiva el viernes 2 de agosto.

Con esto, Rosselló cedió a la presión popular luego de 13 días de protestas ininterrumpidas a consecuencia de su participación, junto a varios asesores, en un chat en el que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB.