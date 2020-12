“¡Gracias, París! Has elegido la esperanza, has elegido la unión, has elegido un París que respira, un París más agradable para vivir, una ciudad más solidaria que no deja a nadie al margen”, fueron las palabras de agradecimiento de Anne Hidalgo después de ser reelegida alcaldesa de París en la segunda vuelta de las elecciones municipales del pasado 28 de junio en Francia.

La socialista francesa, de origen español, se mantendrá al frente de la ciudad de más de 2 millones de habitantes hasta el 2026. Especialistas señalan que fue la ambiciosa y decisiva campaña para sacar los automóviles del centro de la capital francesa lo que le dio una segunda victoria a Hidalgo, de 61 años de edad.

“Esta victoria tiene sentido porque es colectiva”, indicó la regidora, que recordó que acudió a la segunda vuelta aliada con los ecologistas, liderando la plataforma bautizada como París en Común. Hidalgo se apoyó en un programa muy social y ecológico, apostando por la bicicleta, la peatonalización y el combate a los pisos turísticos, además de llevar una agenda feminista.

El 30 de marzo de 2014 hizo historia al convertirse en la primera mujer alcaldesa de París, logrando la victoria frente a la aspirante conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet con el 54,5% de los votos, también en segunda vuelta.

Hidalgo nació en San Fernando, provincia de Cádiz (España), el 19 de junio de 1959. Llegó a Francia cuando todavía no había cumplido los tres años, en el seno de una familia de descendientes republicanos que había abandonado la Andalucía del franquismo, como señala un artículo de Vanity Fair de España.

Su abuelo, que había combatido el levantamiento del 18 de julio y había huido a Francia al término de la Guerra Civil, volvió a Cádiz pocos meses después con sus hijos y su esposa, que murió en el viaje de retorno. Fue detenido y condenado a muerte, pena posteriormente conmutada por la cadena perpetua, lo que marcó políticamente a los Hidalgo.

Antonio, el padre de Anne, huyó de las críticas enrolándose en la Marina Mercante antes de instalarse en San Fernando, ahí trabajó en los astilleros y tuvo a sus dos hijas.

Pero la presión política y las complicaciones económicas lo llevaron a emigrar a Francia, 22 años después que su padre. Ahí se instaló con la familia en el popular barrio de Vaise, a las afueras de Lyon. En 1973, Anne Hidalgo y su familia se naturalizaron franceses; cambió su nombre de nacimiento, Ana, por Anne.

Anne soñaba con ser bailarina o periodista, pero optó finalmente por el Derecho y se licenció en Ciencias Sociales y del Trabajo. Con poco más de 20 años se convirtió en una de las más jóvenes inspectoras laborales de Francia y ese puesto le permitió dar el paso a París, donde se instaló en el distrito 15.

Formada a la sombra de la exministra Martine Aubry y de Bertrand Delanoë, primer alcalde socialista de París en 130 años, Hidalgo dio un paso adelante para liderar la candidatura socialista y se reveló como una política audaz, resuelta y cercana.

En 2001 ingresó en el Ayuntamiento de París coincidiendo con la histórica victoria de la izquierda y comenzó una carrera a la sombra de Delanoë.

Responsable del área de Urbanismo, Hidalgo, madre de 3 hijos, fue cobrando galones gracias a la dinámica positiva del alcalde, lo que le dejó en buena posición para liderar a los socialistas tras la retirada del prestigioso regidor.

Posible candidatura

Hace dos semanas, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, insinuó una posible candidatura a la presidencia de Francia.

“Asumiré mi parte” en las elecciones presidenciales, aseguró en el plató de la cadena de televisión BFMTV, unas declaraciones con las que insinuó su candidatura en la futura carrera al Elíseo. “No quiero que se celebren las elecciones de 2022 y nos digamos que ‘no hay otra alternativa’ y que ‘los tres candidatos ya los conocemos’.

Multa por contratar a demasiadas mujeres

Anne Hidalgo tachó de “absurda” una multa impuesta por las autoridades al ayuntamiento de la capital francesa por emplear demasiadas mujeres en puestos de responsabilidad.

La multa de 90.000 euros (110.000 dólares) fue impuesta por el ministerio de la Función Pública de Francia, alegando que París había infringido las normas sobre la paridad de género en su dotación de personal de 2018.

“Me complace anunciar que hemos sido multados” por “haber nombrado demasiadas mujeres en puestos de dirección”, dijo Hidalgo en una reunión del ayuntamiento.

En total, ese año, las mujeres ocuparon el 69% de los cargos superiores del ayuntamiento, con 11 mujeres y sólo cinco hombres.

“La gestión del ayuntamiento se ha vuelto, de repente, demasiado feminista”, ironizó la alcaldesa socialista.

