Quién es Diego Spagnuolo, el primer funcionario de la gestión de Milei al que la justicia argentina procesa por corrupción

La justicia de Argentina inició un proceso legal por corrupción contra Diego Spagnuolo, exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y antiguo hombre de confianza de Javier Milei. Junto a él han sido acusados otros exfuncionarios y empresarios por formar parte de una presunta trama de sobornos, negociación incompatible y defraudación en la compra de medicamentos para ciudadanos discapacitados.

El procedimiento fue abierto sin prisión preventiva y el Poder Judicial argentino atribuye a Spagnuolo haber liderado una asociación delictiva a través de la agencia estatal. El tribunal a cargo del juez federal Sebastián Casanello ordenó que se embargaran al antiguo titular del Andis 202.828 millones de pesos, monto equivalente a más de 143 millones de dólares.

En el caso también están involucrados Daniel Garbellini, quien fue el segundo al mando en la Andis, además de Miguel Ángel Calvete, a los que se suman más trabajadores del Estado e implicados del sector privado provenientes de empresas como Droguería New Farma, Droguería Génesis y Droguería Floresta. Estas farmacéuticas habrían concentrado cerca del 90% de las adquisiciones de medicinas y habrían participado en el esquema a cambio de que los funcionarios les garantizaran contratos con la agencia.

En total hay 19 personas involucradas en la causa judicial y medios como “Clarín” indican que las operaciones ilegales en perjuicio del Estado ascenderían a 30.000 millones de pesos, cifra cercana a los 21 millones de dólares.

Abogado y amigo de Milei

Diego Rolando Spagnuolo es un abogado penalista oriundo de la ciudad de Bahía Blanca y antes de llegar a cargos de alcance nacional trabajó como asesor legal en municipios como los de Pilar, José C. Paz y Tigre.

El diario argentino “La Nación” señala que el acercamiento de Spagnuolo con Milei se produjo antes de la llegada de este último al poder a través de intercambios en la red social X (antes llamada Twitter) cuando La Libertad Avanza (LLA) comenzaba a organizarse en Buenos Aires.

Las publicaciones del abogado, bastante afines al discurso del actual mandatario argentino, le ganaron su simpatía y para el 2021 Milei ya lo había sumado a sus filas como parte de su plancha de candidatos a la Cámara de Diputados.

Desde entonces Spagnuolo se convirtió en un elemento de confianza para el líder de LLA, al punto de ser nombrado apoderado legal de la agrupación política, siendo común verlo en las redes sociales acompañado de la cúpula partidaria.

Diego Spagnuolo fue abogado personal de Milei en la demanda emprendida contra varios periodistas, a los que acusó por vincular al político libertario con la ideología nazi.

El exjefe de la Andis también fue defensor legal del presidente de Argentina en el caso de la plataforma de criptomonedas Coin X, que había sido promocionada por Javier Milei como “revolucionaria” y como una herramienta para combatir la inflación, aunque el servicio fue liquidado al poco de haber sido presentado sin devolver dinero a sus inversores.

Milei fue implicado en un proceso legal por promocionar un esquema Ponzi, pero el abogado consiguió que el mandatario quedara libre de toda imputación, señalando que fue “engañado” y que no tenía ninguna decisión operativa sobre Coin X.

Asimismo, el letrado estuvo a cargo de las denuncias penales contra funcionarios del gobierno anterior por el uso de fondos públicos con fines electorales, siendo Sergio Massa uno de los principales señalados.

Según la organización de verificación de datos Chequeado, Diego Spagnuolo es la cuarta persona que más veces ingresó a la quinta presidencial de Olivos entre enero del 2024 y marzo del 2025, con 38 visitas.

Nombramiento y escándalo

Con la llegada de Milei a la presidencia Spagnuolo fue designado jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad en diciembre del 2023, siendo uno de los pocos funcionarios que no eran ministros en ser nombrados por el flamante jefe de gobierno.

La elección fue criticada debido a que el abogado no tenía antecedentes laborales en un área considerada de especial sensibilidad social. Desde su llegada quedó claro que Spagnuolo buscaría llevar a cabo una política de ajustes acorde al discurso de Milei, realizando varios despidos y ordenando la suspensión masiva de pensiones que generaron cuestionamientos por parte de la oposición argentina y otros críticos de su gestión.

Sin embargo, las labores del letrado al mando de la Andis llegaron a un abrupto final en agosto del 2025 tras la difusión de varios audios en los que hacía referencia a un presunto cobro de sobornos a empresas farmacéuticas para acceder a contrataciones con el Estado argentino, origen de la acusación formal que hoy enfrenta el exfuncionario.

Las grabaciones tenían como agravante la supuesta alusión a otros personajes importantes del gobierno como Karina Milei, hermana del jefe de gobierno y secretaria general de la Presidencia, y Eduardo Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

En medio de la crisis política generada por los audios, la administración de Javier Milei anunció el 21 de agosto la remoción de Spagnuolo, con reportes que señalaban su resistencia a presentar la renuncia. Asimismo, el gobierno indicó que emprendería una auditoría al interior de la Andis.

El entorno del funcionario destituido sugirió que las grabaciones podrían haber sido generadas con inteligencia artificial y otros medios, pero un peritaje encomendado por Chequeado a la empresa tecnológica BlackVOX indicó que existía “fuerte evidencia” de que los audios eran auténticos.

Tras el estallido de la polémica, el abogado Gregorio Dalbón, conocido por haber sido defensor de Cristina Fernández, presentó una denuncia contra Spagnuolo, los hermanos Milei y Eduardo Menem por la solicitud de pagos ilícitos en la compra de medicamentos para la agencia estatal. De todos ellos solo el primero ha sido considerado en el proceso judicial abierto por la justicia argentina.

Un cúmulo de polémicas

Además de la acusación por coimas, el paso de Diego Spagnuolo por la Andis ha generado otras controversias en Argentina. Si el recorte de fondos y la eliminación de pensiones fueron cuestionados, sus declaraciones en torno a esas medidas fueron desafortunadas.

Marlene Spesso, madre de Ian Moche, niño activista con autismo, contó que el entonces jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad se dirigió a ella de forma poco amable en un diálogo sostenido en marzo del 2024.

“Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado (…) Por qué tengo que pagar peaje y tú no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y tú no?”, les habría dicho Spagnuolo, según relató Spesso.

También generó controversia la introducción de una resolución oficial de la Andis en enero del 2025, en la que se retomaban términos desfasados y ofensivos como “retardado”, “imbécil” e “idiota” para la clasificación de grados discapacidad intelectual.

