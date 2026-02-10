Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Diego Spagnuolo acompañó a Javier Milei desde los primeros días de La Libertad Avanza hasta que el líder libertario llegó a la presidencia de Argentina. (Foto: X/@dspagnuolo_ok)
Diego Spagnuolo acompañó a Javier Milei desde los primeros días de La Libertad Avanza hasta que el líder libertario llegó a la presidencia de Argentina. (Foto: X/@dspagnuolo_ok)
Por Guillermo Vera Ayala

La justicia de Argentina inició un proceso legal por corrupción contra Diego Spagnuolo, exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y antiguo hombre de confianza de Javier Milei. Junto a él han sido acusados otros exfuncionarios y empresarios por formar parte de una presunta trama de sobornos, negociación incompatible y defraudación en la compra de medicamentos para ciudadanos discapacitados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Trasladan a opositor venezolano Guanipa a su vivienda para cumplir arresto domiciliario
Venezuela

Trasladan a opositor venezolano Guanipa a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

Quién es Diego Spagnuolo, el primer funcionario de la gestión de Milei al que la justicia argentina procesa por corrupción
Mundo

Quién es Diego Spagnuolo, el primer funcionario de la gestión de Milei al que la justicia argentina procesa por corrupción

Caso Epstein: Abogado de Ghislaine Maxwell pide su indulto “para explicar” que Trump es inocente
EEUU

Caso Epstein: Abogado de Ghislaine Maxwell pide su indulto “para explicar” que Trump es inocente

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”
Venezuela

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”