Bolivia rechazó este sábado que algunos países pretendan usar la Cumbre de las América en Lima como instrumento de “golpismo” contra Venezuela.



“Rechazamos que un grupo minoritario de países direccionados por la obsesión intervencionista de (el presidente Donald Trump), quieren convertir a la Cumbre de las Américas en un instrumento de golpismo contra Venezuela”, afirmó el presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter.



Dijo que “agredir a un presidente electo democráticamente es agredir al pueblo que lo eligió”.



El mandatario boliviano, un estrecho aliado político de Caracas, se solidarizó con Maduro, a quien Lima no quiere recibir en la VIII Cumbre de las Américas que se desarrollará la capital peruana en abril.



El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo días atrás que su posición es “compartida por el Grupo de Lima”, conformado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica.



Perú dijo que Maduro no sera bienvenido en Lima debido a que su convocatoria a elecciones no asegura garantías a la oposición.



El mandatario venezolano respondió que estará en Lima, pese a todo, lo que también provocó el rechazo peruano que señaló que no puede llegar a su territorio sin una invitación.

