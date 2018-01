Reino Unido: Limpian río Támesis sobre tablas de surf

En las turbias aguas del río Támesis a su paso por Londres, algunos activistas aprovechan el paddle surf (surf de remo) para limpiar la plaga de desechos plásticos y llamar la atención sobre el problema.

Los patos y los cisnes completan un paisaje sereno cuando el sol se levanta sobre el Támesis, detrás del histórico puente de Kew, al oeste de la capital británica.



Pero si uno se fija con más detalle, observará todo tipo de objetos de plástico en la orilla, incluyendo bolsas de plástico colgando de los árboles.



Esta escena recurrente animó a varios miembros de la asociación de practicantes del paddle surf Active360 a implicarse en la limpieza del río y los canales de Londres.



Paul Hyman, Louise Nolan y James Roorda, miembros del grupo, salieron a navegar y limpiar esta semana. En media hora, habían acumulado lo suficientes como para llenar un cubo grande.



El acarreo incluía botellas de plástico, vasos, "y las más asquerosas bolsas de plástico: las que contienen caca de perro, que parecen llegar a todas partes ahora", dijo Nolan.



Muchos de estos productos tardarían cientos de años en degradarse.





- El equivalente a 1.000 Royal Albert Halls -



Nolan destacó que la cosecha del día era relativamente modesta. Dependiendo de las mareas, puede ser tres o cuatro veces mayor. Para ella, este pequeño gesto por el medio ambiente es "realmente gratificante", pero Hyman, el fundador de la asociación, tiene sus dudas.



"Limpiándolo, el peligro es que sólo estemos escondiendo el problema", dijo. "No tiene sentido ir limpiando detrás de la gente, es necesario evitar que suceda en primer lugar", argumenta.



La asociación trata de sensibilizar sobre su esfuerzo en las redes sociales y en un festival celebrado en primavera.



Su última batalla: intentar convencer a las cafeterías de la capital de que abandonen los vasos desechables, muchos de los cuales acaban en el río.



Su campaña contra los plásticos está comenzando lentamente a cobrar impulso, ayudada en parte por el gobierno de la primera ministra Theresa May, que la semana pasada anunció un plan para combatir "uno de los grandes flagelos medioambientales de nuestro tiempo".



"En el Reino Unido sólo, la cantidad de plástico de un solo uso desperdiciado cada año llenaría 1.000 Royal Albert Halls", dijo May, refiriéndose a la famosa sala de conciertos de Londres con un aforo de más de 5.000 plazas.





- "Un cambio en el aire" -



El plan de acción ambiental de May incluye extender a las pequeñas tiendas el pago de cinco peniques por bolsa de plástico -actualmente aplicado sólo a los grandes comercios-, así como instar a los supermercados a tener hileras libres de plástico.



Sin embargo, los defensores del medio ambiente han criticado las propuestas como demasiado modestas, en particular la promesa de eliminar todos los desechos plásticos hacia finales de 2042.



La Unión Europea (UE) quiere eliminar gradualmente los plásticos de un solo uso, con el objetivo de hacer que todos los envases sean reutilizables o reciclables hacia 2030.



Las empresas también parecen estar respondiendo al creciente clima de preocupación alrededor de los plásticos.



El martes, el presupuesto de la cadena de supermercados Iceland, especializada en alimentos congelados, anunció que eliminaría todos los envases de plástico de sus líneas de productos en un plazo de cinco años.



Las cadenas de cafés como Starbucks, Pret a Manger y Costa Coffee también compiten en propuestas "verdes", ofreciendo descuentos a los clientes que traen sus propias tazas y cobrando más por los vasos desechables.



"Este año definitivamente se siente un cambio en el aire", dijo Hyman.