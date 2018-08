Si las negociaciones sobre el Brexit acaban sin un acuerdo, la mitad de los británicos cree que la decisión final sobre si el país debe abandonar la Unión Europea debería tomarse en un referéndum, según un sondeo realizado a más de 10.000 personas y publicado el viernes.



La encuesta de YouGov, realizada del 31 de julio al 7 de agosto, concluyó que el 45 por ciento de los votantes apoyaba celebrar una consulta al término de las negociaciones, sea cual sea el resultado, mientras que el 34 por ciento se oponía.



Consultados sobre quién debería tomar la decisión respecto a permanecer o irse del bloque si las conversaciones terminan sin un acuerdo, el 50 por ciento dijo que debería ser la opinión pública en un referéndum, mientras que el 25 por ciento dijo que deberían ser los representantes políticos en el Parlamento.



"En todo el espectro, el mensaje de los votantes en esta encuesta es claro: si el Gobierno y el Parlamento no pueden resolver el Brexit, lo debería hacer la gente", dijo Peter Kellner, expresidente de YouGov.



A menos de ocho meses de que Reino Unido abandone la UE, la primera ministra Theresa May no tiene aún una propuesta para mantener las relaciones económicas con el bloque que complazca a ambos bandos de su dividido partido y que sea aceptable para los negociadores en Bruselas.



May ha propuesto una opción que mantendría a Reino Unido en una zona de libre comercio con la UE para bienes manufacturados y agrícolas, que tendrían que seguir cumpliendo con algunas normas de la UE. Algunos en su partido quieren una relación más estrecha con el bloque, mientras que otros prefieren una ruptura más clara.



Si tuvieran que elegir entre tres opciones -permanecer en la UE, irse sin un acuerdo o aceptar la propuesta de May-, el 40 por ciento de los encuestados preferiría quedarse, el 27 por ciento querría irse sin un acuerdo y el 11 por ciento votaría a favor de una salida bajo los términos de May.



La libra esterlina cayó el viernes a su nivel más bajo en más de un año, en medio de preocupaciones de que Reino Unido pueda abandonar la UE sin un acuerdo.



May ha descartado en repetidas ocasiones celebrar otra consulta sobre el Brexit, después de que el 23 de junio de 2016 el 51,9 por ciento de los votos emitidos en un referéndum apoyó la salida de la UE, frente al 48,1 por ciento que optó por seguir en el bloque.



Fuente: Reuters