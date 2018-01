Rey defiendió a España por crisis catalana

En medio de una crisis catalana que no termina, y en un escenario insólito, el rey Felipe VI defendió este miércoles en el Foro de Davos la imagen de España, presentándola como un país dotado de grandes atractivos económicos y donde "se cumplen las leyes".

La intervención supuso para España un hito en la gran cita anual de la élite financiera y política mundial, ya que nunca antes se había pronunciado allí el jefe del Estado.



En su discurso, íntegramente en inglés, Felipe VI afirmó que el pasado año se produjo en Cataluña "un intento de socavar las normas básicas de nuestro sistema democrático", con la tentativa infructuosa de secesión unilateral.



La declaración unilateral de independencia formulada por el Parlamento regional en octubre fue anulada por el Tribunal Constitucional, y en ese sentido, el monarca insistió en que España es un Estado de derecho.



La Constitución "no es un mero ornamento", y España es "un Estado sometido a la ley, donde prevalece la certeza legal y donde por lo tanto se cumplen la Constitución y las leyes", enfatizó.



Igualmente, refiriéndose a Cataluña, consideró que "una lección que puede aprenderse de esta crisis, no sólo para España sino para las democracias en general, es la necesidad de preservar el imperio de la ley como piedra angular de la democracia".





- Nuevo espaldarazo al gobierno -



Felipe VI desarrolló así su posicionamiento sobre la crisis catalana, que ya había abordado en un histórico discurso el 3 de octubre, dos días después que las fuerzas policiales españolas trataron de impedir con porras, pelotas de goma y empujones el referendo ilegal de independencia.



El rey quiso responder al discurso independentista que dibuja una España atrasada y todavía bajo la sombra de la dictadura franquista (1939-1975).



Al inicio de su intervención, Felipe afirmó así que el objetivo de su presencia en los Alpes suizos es "ayudar a eliminar las dudas que ustedes puedan aún tener" sobre el hecho de que España "es un gran país".



"Hace tiempo que el pueblo español abandonó los viejos clichés y los estereotipos desfasados que se nos atribuían, además de las leyendas sobre España", añadió el monarca después de glosar los atractivos de su tierra.



Ana Romero, experta en la Casa Real y autora del libro "El Rey ante el espejo", sobre el primer trienio del reinado de Felipe, afirmó a AFP que el gobierno de Mariano Rajoy intervino en la redacción del discurso de Davos. Y consideró que las palabras del monarca fueron una respuesta a las descalificaciones de los independentistas.



"Ha salido a la palestra para demostrarle al mundo que España es un país moderno, que no tiene nada que ver con el franquismo, y de alguna manera está defendiendo al actual gobierno", que el 27 de octubre intervino la autonomía catalana tras la declaración unilateral de independencia.



Más allá de esto, abundó, el discurso denota que "existe la preocupación en el Estado y el gobierno español de que fuera se pueda pensar que las cosas son como dicen los independentistas".



Un discurso que a nivel personal le "chirría un poco". "A mí como española me choca a veces el ver que tenemos que estar justificándonos", dijo Ana Romero.



Por su lado, el periodista y escritor Fermín Urbiola, también autor de varios libros sobre la monarquía española, vio en la elección del foro de Davos un gesto "coherente con el primer discurso que dio (Felipe) en su proclamación como rey", donde afirmó encarnar "una monarquía renovada para un tiempo nuevo".



En su intervención, Felipe VI se extendió sobre los éxitos del sector turístico en un país que en 2017 fue el segundo más visitado del planeta, con 82 millones de turistas internacionales.



Y también sobre la recuperación de la cuarta economía de la eurozona, que tras la crisis de 2008-2013 es ahora una de las que más crece dentro del club de la moneda única.



"Podemos afirmar que España tiene ahora una economía muy competitiva, y que representa una gran oportunidad de inversión (...) Lo que les pido es que sigan visitándonos e invirtiendo en nuestra exitosa historia", apostilló.