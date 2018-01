Los secretos de la vida de Al Capone, el mafioso más famoso de la historia

"¿Fue Al Capone un monstruo? Sí, lo fue. ¿Fue Al Capone un monstruo? No, no lo fue".

Así lo define el último miembro de la familia en conservar el apellido: su sobrina nieta, Deirdre Marie Capone.



Con solo 27 años, Alphonse Gabriel Capone logró ser uno de los mafiosos más famosos y temidos en Estados Unidos.

Se dedicaba a comercializar con alcohol, sexo y chantajes en la década de 1920 y parte de 1930. Y se le atribuyen numerosos crímenes.

Sin embargo, en casa era otro.



"Lo que poco se conoce es que detrás del hampón había un padre de familia y un marido ejemplar", asegura el escritor y periodista colombiano Daniel Samper Pizano.



"Y esa parte de Al Capone está en abierta contradicción con su condición de enemigo de la sociedad", reconoce.

Al Capone fue condenado por evasión fiscal en 1931. (Getty) Al Capone fue condenado por evasión fiscal en 1931. (Getty)

Samper Pizano aborda al personaje en su último libro, Camas y famas, que presenta en el Hay Festival Cartagena.



BBC Mundo habló con él en el marco de la cita, que se celebra esta semana en la ciudad colombiana, y la conversación transcurrió por los secretos de la vida privada del mafioso más famoso de la historia.



El lado "b" de Al Capone



Al Capone nació en 1899 en Brooklyn, Nueva York, y era hijo de una familia de inmigrantes italianos.



Desde pequeño abandonó la escuela y se vio involucrado en la delincuencia siendo miembro de pandillas que eran "las divisiones inferiores de los grupos mafiosos", dice Samper Pizano en su libro.

Deirdre Capone, la sobrina nieta de Al Capone escribió un libro sobre la relación con su tío. (Getty) Deirdre Capone, la sobrina nieta de Al Capone escribió un libro sobre la relación con su tío. (Getty)

Sin embargo, desde la familia Capone cuentan una historia diferente.



"Todos los libros de historia dicen que Al Capone dejó la escuela en sexto grado, pero no fue él sino mi abuelo (Ralph)", le asegura a BBC Mundo Deirdre Capone, quien se crió con su tío abuelo y el resto de la familia.



"Al Capone se graduó de la escuela secundaria, así que tuvo una muy buena educación. Y si piensas en el negocio que construyó, que tuvo tanto éxito y que empleó a cientos de personas… un tonto no puede hacer algo así", añade.

"Yo tenía 7 años cuando él murió (el 25 de enero de 1947). Éramos muy cercanos a su esposa Mae, su hijo Sonny y a los hermanos de Al, entre ellos mi abuelo. Hasta que cumplí los 40 estuvimos muy unidos", explica.



"Al Capone me enseñó a nadar, a montar en bicicleta. Solíamos cocinar juntos y cantar. También aprendí italiano con él. Era un hombre honesto y de familia", recuerda.

Mae (izquierda) acompañó a su esposo Al Capone (centro) durante tres décadas, incluso en los últimos años cuando la sífilis le provocó daños mentales. (Foto: gentileza Mario Gomes - Myalcaponemuseum.com) Mae (izquierda) acompañó a su esposo Al Capone (centro) durante tres décadas, incluso en los últimos años cuando la sífilis le provocó daños mentales. (Foto: gentileza Mario Gomes - Myalcaponemuseum.com)

Deirdre Marie Capone recuerda que Al Capone le enseñó italiano, y también a nadar y a montar en bicicleta. Deirdre Marie Capone recuerda que Al Capone le enseñó italiano, y también a nadar y a montar en bicicleta.

Romeo y Julieta

Si bien el nombre de Al Capone era conocido en Estados Unidos y llegó a ocupar la lista de enemigos públicos del FBI, poco se sabe de su vida familiar y de su esposa Mary Josephine Coughlin (Mae Coughlin), que lo acompañó durante 30 años.



Se casaron en 1918, siendo ambos muy jóvenes. Y se mudaron a Chicago, por una oferta que le hicieron a él para trabajar como personal de seguridad en un burdel, donde según se cree contraería después sífilis.



Pero el matrimonio no era bien visto por la sociedad de aquel entonces y hasta fue comparado con la historia de amor de "Romeo y Julieta", la tragedia de William Shakespeare, le dice a BBC Mundo el periodista Samper Pizano.

A finales del siglo XIX y XX cientos de familias llegaron de Irlanda e Italia a Estados Unidos huyendo de la miseria. Entre ellas, la de Coughlin y la de Capone.



"Esas dos familias, la irlandesa de Mae y la italiana de Capone, eran totalmente opuestas, porque representaban intereses muy distintos. Pero luchaban por el mismo territorio en medio de la pobreza", explica Samper Pizano.



En ese contexto, "el amor entre Capone y una bella irlandesa era bastante chocante para los compatriotas de ésta", señala.



"Y sin embargo salió triunfador y tuvieron un matrimonio realmente admirable".

Y así lo reflejan las cartas de amor que él le enviaba a ella.



"Eran cursis como todas las cartas de amor, pero eran de un marido profundamente enamorado. Y lo más meritorio no era el sentimiento que Capone tenía por su esposa, porque ella era una mujer muy femenina, tímida, fina, sino el amor que ella sentía hacia él", opina el escritor.

Deirdre Capone también menciona la relación afectuosa entre sus tíos abuelos.



"Mae era muy feliz siendo la esposa de Al Capone. Ella disfrutó de la sofisticación, de tener sirvientes, de poder pasar tiempo con su hijo", le cuenta a BBC Mundo.



"Lo malo vino luego, cuando compraron la casa en Miami (Florida, EE.UU.) y Al todavía estaba en Chicago. Se veían poco. Y la situación empeoró cuando fue condenado por evasión fiscal y tuvo que pasar ocho años en la cárcel. Eso fue muy malo para ambos", dice.

Pero la versión de familia feliz y sin conflictos de Deirdre Capone se contrapone con la de Mario Gomes, un coleccionista fanático de Al Capone que posee una gran cantidad de fotos y documentos de la familia y que alega ser amigo de una nieta del mafioso.



"Algunas de sus nietas me dijeron que el lado Capone de la familia, la hermana de Al, Mafalda y su madre, Teresa, trataban a Mae como basura. Fueron muy malos con ella, porque ella no era italiana y quedó embarazada antes de casarse", le dice a BBC Mundo.



"Y mientras tanto, Al Capone siempre trataba de contentar a todo el mundo.Era el pacificador en la familia", asegura.



"Todos lo respetaban. Era como un dios para ellos".

Deirdre Capone cuenta que la situación de sus tíos empeoró cuando Al Capone fue condenado por evasión fiscal. (Foto: FBI) Deirdre Capone cuenta que la situación de sus tíos empeoró cuando Al Capone fue condenado por evasión fiscal. (Foto: FBI)

"Caracortada"

De forma paralela, Al Capone se convirtió en el ícono del mafioso. De hecho inspiró varias películas y series de televisión, como El Padrino o Los Soprano.



La leyenda aún no empezaba a gestarse cuando sufrió una lesión en el rostro durante una riña, por lo que después le llamarían "caracortada".



Tenía 17 años y trabajaba en un bar de Coney Island, una península convertida en centro turístico al sur de Brooklyn, en Nueva York.



"Muñeca, tienes un culo precioso. Y te lo digo como un cumplido", le gritó a una mujer, según cuenta Samper Pizano en su libro.

Con el comentario no solo ofendió a la mujer, también a su hermano, Frank Gallucio, otro delincuente de la époco, quien le propició tres cortes, dos de ellos en la cara.

¿Era Sonny hijo de Mae?

Cuando Capone y Coughlin se casaron, ella era menor de edad, por lo que necesitó el permiso de sus padres.



Y muchas biografías recogen que apenas un mes antes ella había dado a luz a Sonny.



Sin embargo, Deirdre Capone asegura que esto no fue así.



"Sonny no era hijo de Mae, porque ella no podía tener hijos", le dice a BBC Mundo, sin dar más detalles de cómo llegó el pequeño a la familia, ya que espera estrenar un documental sobre el tema.



Más tarde, ambos se cambiaron el apellido Capone por el de Brown.

Pero Gomes discrepa con esta versión. "Sé que las nietas odian a Deirdre porque inventó muchas cosas, incluido que Sonny no era hijo de Mae", cuenta el coleccionista.



"Cuando Capone estaba vivo ella era solo una niña. No puede recordar todas las cosas que dice", asegura el coleccionista.



"Lealtad y silencio"



Según el libro Camas y famas, entre Al y Mae existía "lealtad y silencio", aunque no hay pruebas de que la mujer "supiera de las atrocidades de su esposo", dice su autor.



Por su parte, Deirdre Capone asegura que en aquellos tiempos su tía abuela no tenía conocimiento de lo que su esposo había fuera de casa.



"Los hombres de ese entonces no llevaban historias del trabajo a la casa y las compartían", dice.



Sin embargo, desliza la posibilidad de infidelidad en la pareja.



"Por supuesto que había otras mujeres. Cuando eres rico y poderoso vas a tener todo tipo de mujeres. Sin embargo, él adoraba a su esposa y amaba mucho a su familia", justifica.

El coleccionista Gomes coincide con que Al Capone y sus hermanos siempre estaban rodeados de mujeres y que las preferían rubias. "Por eso un día Mae se enfureció y se tiñó el pelo completamente de rubio", afirma.



También opina que el mafioso "no hubiera llegado a ser lo que fue"de no ser por la que se conoce como ley seca, establecida por la Enmienda XVIII a la Constitución y que prohibió vender bebidas alcohólicas en Estados Unidos entre 1920 y 1933.



"Los medios de comunicación ayudaron a que la historia fuera más grande de lo que realmente fue, al culparlo por cada pequeña cosa que sucedía", opina.



Y es ante esto cuando su sobrina nieta, Deirdre Capone, vuelve a recordar la dimensión menos conocida del personaje.

Mae (izquierda) quien murió en 1986 y Sonny (derecha) que falleció en 2004, se cambiaron el apellido a Brown para no ser discriminados. (Foto: gentileza Mario Gomes - Myalcaponemuseum.com) Mae (izquierda) quien murió en 1986 y Sonny (derecha) que falleció en 2004, se cambiaron el apellido a Brown para no ser discriminados. (Foto: gentileza Mario Gomes - Myalcaponemuseum.com)

Lo hace al preguntársele si admiraba a su tío abuelo. "Sí, y mucho, porque él sacó a la familia y a mucha gente de la pobreza", dice sin dudar.



"Si lo hubieras conocido, te hubiera caído bien, porque era bueno, cálido, tenía un gran corazón, era honesto y valoraba mucho a las mujeres".



Fuente: BBC