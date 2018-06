Durante Semana Santa se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret, cuya llegada al mundo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Su existencia dio vida a la Iglesia. La esperanza de millones de cristianos es el retorno de Cristo, fecha que según los estudiosos de la Biblia no está definida, pero que será antecedida por una serie de eventos como desastres naturales y una gran tribulación, como indica el capítulo 24 del libro de Mateo.



Según la Biblia, Jesús de Nazaret se caracterizaba por ser honesto, compasivo y justo. Sus enemigos principales eran los líderes religiosos. Ellos lo odiaban porque exponía su falsedad y la distorsión del verdadero mensaje de la ley de Dios. De este modo, Jesús ponía en peligro su posición de privilegio. Con su honestidad, compasión y justicia, Jesucristo los ridiculizó una y otra vez sin caer en sus trampas y sin actuar como ellos.



También se volvieron sus enemigos los revolucionarios políticos judíos y en último lugar las autoridades romanas. Jesús ponía en jaque los intereses de todos ellos.



Estas son las frases de Jesús de Nazaret que impactaron al mundo y trascendieron a través de los años:

►“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. (Lucas 23:34)



► “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque esté muerto vivirá”. (Juan 11:25)



► “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, si no por mí”. (Juan 14:6)



► “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo”. (Juan 14:27)



► “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. (Juan 8:12)



► “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. (Mateo 11:28)



► “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. (Juan 16:33)



► “En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”. (Juan 14:2)



►”Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre [...] No le hecho fuera”. (Juan 6:35 y 37)



► “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. (Apocalipsis 3:20)



*Estas citas fueron sacadas de la Biblia (Reina Valera Revisada 1960).