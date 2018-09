Sobrina de ex espía Serguéi Skripal asegura que sufrió misterioso ataque

Viktoria Skripal, sobrina del exespía ruso Serguéi Skripal, que fue envenenado en marzo pasado en Salisbury (Reino Unido) junto a su hija, aseguró que sufrió un "ataque" contra su vida el miércoles en un accidente de tráfico supuestamente provocado.

La mujer, que ha aparecido en múltiples medios de comunicación desde el fallido intento de asesinar a Skripal con el agente nervioso de fabricación soviética Novichok, señaló a los medios rusos que una rueda del vehículo en el que viajaba junto a su esposo se desprendió en el trayecto, pese a que el vehículo había pasado una revisión una semana antes y luego permaneció en el garaje.



"Mi marido y yo estábamos volviendo de Yaroslavl a Moscú para participar en un programa de televisión y también para encargarnos de asuntos nuestros, y cuando entramos en la región de Moscú una rueda del coche se desprendió, pese a que habíamos chequeado el estado del vehículo", dijo Viktoria a la agencia Interfax.



"No estábamos conduciendo a mucha velocidad. No sé si fue solo una coincidencia o no" el accidente tras el envenenamiento de su tío y de su prima, apuntó.



En declaraciones al diario sensacionalista "Moskovski Komsomolets", Viktoria Skripal fue más explícita al afirmar que "no descarta que fuera un ataque" para acabar supuestamente con su vida.



Varios analistas rusos supusieron que Viktoria Skripal -con la que el exespía y su hija Yulia, tras recuperarse de la intoxicación, se negaron a contactar-, podría estar ayudando a los servicios de inteligencia rusos en su pulso con el Reino Unido por el caso del envenenamiento.

Fuente: EFE