Las sospechosas operaciones de la sociedad del secretario de Néstor Kirchner en Miami

Compras millonarias, ventas aceleradas incluso a precios más bajos, cambios de titularidad en las corporaciones y repentina disolución de la gran mayoría de ellas. El comportamiento se repite en 13 sociedades creadas en Miami que pertenecían a Daniel Muñoz, quien fue secretario privado de Néstor Kirchner.



Muñoz, que murió en 2016, fue señalado reiteradas veces en los cuadernos de Oscar Centeno como el valijero de Kirchner que recibía los millones de dólares que le enviaban los empresarios a través del exfuncionario Roberto Baratta .

Muñoz, junto a su esposa, Carolina Pochetti, armó en las islas Vírgenes británicas una offshore llamada Black Gold Limited, que reveló La Nación en los Panama Papers . Como director de esa firma colocó a Sergio Todisco, quien luego junto a su mujer y empresaria de real estate en Miami, Ortiz Municoy, figuran como titulares en las corporaciones norteamericanas.



Mediante estas sociedades, desde 2010, la pareja compró inmuebles en la Florida por un monto aproximado de US$40 millones. Tanto departamentos de lujo como propiedades comerciales, todas en efectivo, sin necesidad de financiamiento. En 2015, las sociedades pasaron a nombre de Perla Aydée Puente Reséndez, una panameña que se sospecha sería prestanombre de Todisco y su mujer, a su vez testaferros de Muñoz. Entre 2016 y principios de 2017 vendieron todas las propiedades. Un verdadero raid de compras y ventas, en un país donde todo queda registrado.

Sunny Isles, Brickell y más



Con playas de agua turquesa y modernos rascacielos, Sunny Isles es uno de los lugares preferidos por los millonarios. Aquí están las torres de Donald Trump, Porsche y Armani. En este paraíso pusieron el ojo Muñoz y sus socios. Una de sus corporaciones, Dream Golden Enterprise LLC compró la unidad 23 en el edificio Regalia, ubicado en 19575 de la avenida Collins, el 30 de abril de 2014, por US$10,7 millones.

El departamento de lujo tiene 512 metros cuadrados con una vista panorámica hacia el océano. El departamento fue el primero en venderse en aquella torre a estrenar. La compañía pasó a nombre de Puente Reséndez, y esta vendió la unidad en enero de 2017 al mismo precio a Regalia 23 LLC, que ya no pertenecería a la red de sociedades de dinero argentino.



Lo extraño es que cuatro días después fue vendido a otra corporación, Regalia 23 GSM, que figura a nombre de Mauricio Frizzarin, por US$9,4 millones. Hoy esta compañía tiene el inmueble a la venta en US$8.938.000. Paga US$5500 de expensas mensuales y un impuesto anual de US$130.000.



Un comportamiento similar se observa en una torre a pocas cuadras de distancia. Otra de las corporaciones, North Golden Inc, compró una unidad de 323m2 de cuatro dormitorios, cinco baños en el edificio Turnberry Ocean Colony. Por el inmueble pagaron US$3,6 millones en noviembre de 2015.



El departamento se vendió en abril de 2017 a la sociedad Turnberry 2303 LLC en el mismo monto y cuatro meses después, la propiedad fue nuevamente vendida pero en US$2,9 millones. Esa unidad paga hoy US$28.900 de impuestos anuales y fue comprada por una persona de nombre Billhartz Ward con un crédito.



Lo cierto es que desde 2010 Todisco y Ortiz Municoy compraron inmuebles a través de sociedades comerciales que habían creado. No todas fueron de lujo. También hay departamentos en el Downtown de Miami, como Icon Brickell por US$350.000 y unidades comerciales. Por ejemplo, la sociedad Mother Queen Inc, fundada por Todisco en 2012, adquirió un edificio en Little Havana el mismo año por US$12,1 millones, donde funciona la farmacia CVS. La cadena tiene un contrato de alquiler a largo plazo hasta el 2042. Mother Queen Inc vendió la propiedad en 2016 en US$ 13,1 millones.



Mientras Todisco compraba condominios, también era el administrador de la offshore de Muñoz, Gold Black Limited. A su vez, las sociedades respetan un patrón de comportamiento. La mayoría pasaron a nombre de Puente Reséndez, y se disolvieron en julio del año pasado.



La Justicia argentina le sigue el rastro a la fortuna de Muñoz en distintas causas que se reactivaron por los cuadernos de las coimas.

Las propiedades

Departamentos de hasta 500 metros cuadrados, con vista al mar, ubicados sobre la famosa avenida Collins son algunas de las propiedades adquiridas por sociedades vinculadas al exsecretario privado de Néstor Kirchner. Los inmuebles en los condominios Regalia, que llegó a cotizarse en US$9 millones, y Turnberry Ocean Colony -ambos aparecen en las fotos- son un ejemplo de las millonarias inversiones del supuesto valijero en Miami. A través de un presunto testaferro, Muñoz invirtió también en otros departamentos más pequeños en el Downtown de Miami, y todos están ya en la mira de la Justicia



Los papeles

Los papeles Sergio Todisco -presunto testaferro de Muñoz- aparecía al frente de la mayoría de las sociedades en Florida, Estados Unidos, pero una decena de esas firmas se disolvió en el último año o pasó a nombre de Elizabeth Ortiz Municoy, que también está siendo investigada como prestanombre del secretario privado de Néstor Kirchner, que murió en 2016

Fuente: La Nación, GDA