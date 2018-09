Sudáfrica: Joven pasó cuatro días con un cuchillo enterrado en la cabeza.

Sudáfrica. Sin querer contar más detalles, un joven sudafricano relató que había estado involucrado en una pelea con alcohol de por medio, al tratar de "ayudar a un amigo". Tras este incidente, supuestamente, solo había terminado con una lesión en el estómago, pero por algún motivo que no sabía comenzó a sentir dolores de cabeza y molestias cuando movía su ojo izquierdo.

Hasta entonces desconocía que tenía la hoja de un cuchillo de 10 cm clavada en la cabeza.



"Recién me di cuenta cuando me hicieron las radiografías (a la mañana siguiente)", dijo el sujeto de 25 años, en la publicación que hicieron sus médicos para contar su curioso caso en BMJ (British Medical Journal ) Case Reports.

En la misma publicación, del 23 de septiembre, se muestran las imágenes que fueron tomadas de su cráneo. Estas obligaron a los oftalmólogos a pedir ayuda a especialistas de oído, nariz, garganta y cirujanos maxilofaciales y neurocirujanos del Hospital Chris Hani Baragwanath, uno de los más grandes del mundo, ubicado en Johannesburgo.

Al parecer, el cuchillo fue enterrado durante la pelea, por detrás de su ojo izquierdo, desprendiéndose de su mango y quedando alojado en un hueso, lo que permitió que la hoja no se moviera y no causara más daño aún. De hecho, salvo por las molestias que sentía, el joven hablaba y se comportaba de forma normal.

Sin embargo, los médicos temían que al remover el cuchillo se comprometiera la visión del paciente, así que tardaron tres días más en operarlo, mientras hacían más exámenes y evaluaban el procedimiento que se haría.

Finalmente, la operación se llevó a cabo y los doctores lograron no comprometer vasos sanguíneos importantes durante el procedimiento.



A los dos días, el joven fue dado de alta, sintiéndose afortunado. "Imagínense si fuera una bala la que me atravesó el cráneo, habría muerto ese mismo día", dijo.



Por su parte, los médicos que revelaron la historia, liderados por el doctor Dairui Dai, indicaron que es raro un caso en que una puñalada atendida con demora, como el caso del sudafricano, no represente un compromiso mayor en la salud de paciente, por la pérdida de sangre que suele ocasionar y las infecciones que se pueden desarrollar, entre otros inconvenientes.



Fuente: Emol, GDA