Como medida de prevención para evitar una segunda ola de coronavirus en Sudamérica durante las próxima semanas, algunos países de la región han adoptado diferentes medidas restrictivas de cara a las celebraciones navideñas y de fin de año.

Chile, Argentina, Colombia y Ecuador son algunos de los países que han decidido fortalecer sus medidas de restricción, toques de queda o prohibir el consumo de alcohol para evitar un incremento de casos.

Perú, por su parte, ha restringido el tránsito de los autos particulares durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, y mantiene el toque de queda que va desde la medianoche hasta las 4:00 am.

Además, tras la reciente noticia de una nueva cepa del virus originada al sur de Inglaterra, Perú, Chile, Argentina y Colombia, decidieron suspender los vuelos provenientes del Reino Unido.

La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 534.000 casos nuevos y 7.679 muertos en el mundo, con lo que el total supera los 76,8 millones de contagiados y 1,69 millones de víctimas mortales, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Chile

El gobierno de Chile restringirá los eventos masivos desde las 8:00 pm del 24 de diciembre hasta las 5:00 am del 26. Esta misma medida se aplicará para los días 31 de diciembre, 01 y 02 de enero.

Adicionalmente, el 25 de diciembre habrá un toque de queda que se extenderá desde las 2:00 am hasta las 5:00 am del día 26; mientras que el 1 de enero del 2021 el toque de queda irás desde las 2:00 am hasta las 7:00 am del sábado 2.

El máximo de personas permitidas por reunión familiar es de 30 individuos si es que la región en la que se encuentran pertenece a las que están en la fase de “apertura avanzada”.

En Chile han clasificado sus 16 regiones en cinco niveles de contagio, estos son: cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. Las medidas de restricción en fiestas dependerá de esta calificación.

Ecuador

En Ecuador, durante una rueda de prensa, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) anunció que se prohibirá el consumo de alcohol en lugares públicos durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero del 2021.

Sin embargo, dependerá de cada gobierno provincial añadir otras restricciones a las fiestas de fin de año. Por otra parte, el COE recomendó a los gobiernos provinciales controlar el aforo en los restaurantes e implementar restricciones vehiculares.

Argentina

El Ministerio de Salud argentino publicó una lista de recomendaciones para la población, entre las cuales se aconseja realizar celebraciones al aire libre, mantener el distanciamiento social, abrir puertas y ventanas para mantener una buena ventilación, no mezclar grupos de personas y celebrar con gente con la que habitualmente se ha tenido contacto.

Además, utilizar mascarilla, no descuidar la higiene de manos y no compartir vasos ni cubiertos. Por otra parte, aquellos que sean casos confirmados de coronavirus no podrán asistir a ninguna reunión ni salir de casa a excepción de necesitar asistencia médica.

Colombia

El gobierno colombiano ha aprobado un decreto que contiene restricciones que estarán vigentes hasta el 16 de enero del 2021. En Colombia han quedado prohibidos los eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas, así como discotecas y bares.

La venta de bebidas alcohólicas no estará prohibida, sin embargo, su consumo en espacios públicos o locales no está permitida.

Al igual que en Argentina, el gobierno colombiano recomendó que las celebraciones sean entre el núcleo familiar cercano y que las personas mayores de 60 años o con enfermedades de riesgo eviten reunirse con gente que viva en otros lugares.

Las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico también será exigido durante las reuniones.

Paraguay

En Paraguay el horario de circulación tendrá un cambio desde el 25 de diciembre hasta el 03 de enero del 2021, donde serán prohibidos los desplazamientos hacia el interior del país, así como hacia la capital, Asunción. El 25 de diciembre y el 1 de enero solo se podrá circular hasta la 1:00 am.

El gobierno recomendó un máximo de 12 personas por celebración, el uso de mascarillas, celebraciones al aire libre y el distanciamiento social.

Estarán prohibidos los bailes y se espera un despliegue policial para controlar las fiestas clandestinas. Por otra parte, los deportes de contacto quedarán prohibidos hasta el 3 de enero. Las playas y balnearios no estarán habilitados hasta el final de las fiestas de fin de año.

Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que debido al aumento de nuevos casos de coronavirus, se suspenderá el ingreso al país desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero.

Por otra parte el aforo en buses, centros comerciales, espectáculos públicos, entre otros quedarán reducidas o restringidas. Con respecto a las fiestas de fin de año, anunciaron que las reuniones no pueden ser de más de diez personas.

Bolivia

El gobierno boliviano no ha puesto restricciones definitivas para fin de año, sin embargo, recomiendan la práctica constante de las medidas de bioseguridad para evitar contagios durante estas celebraciones.

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, afirmó que durante los eventos de fin de año los fiscales y peritos trabajarán en doble turno para atender de manera correcta las violaciones a las medidas dispuestas.

Por otra parte, la ciudad de Santa Cruz anunció modificaciones a las restricciones a partir de este lunes 21 de diciembre con respecto a las actividades comerciales. Estás se llevarán a cabo de acuerdo al número de cédula de su documento de identidad.

Brasil

Brasil aún no ha oficializado restricciones durante las fiestas e incluso el ministro de Turismo, Gilson Machado, pidió no volver a implementar cuarentenas debido a que el sector turismo “no aguantaría” estas medidas.

Venezuela

Hace una semana el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó que restringirá los vuelos y retornos de algunos países excepto Turquía, México y Bolivia.

Por otra parte, el gobierno de Maduro ha otorgado un bono de Navidades Felices y Seguras para las festividades en medio de la pandemia.

Hasta la fecha el régimen no ha dictado ninguna medida de restricción especial para evitar contagios masivos durante la pandemia.

