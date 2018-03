Así es el Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo Tiene 19 piscinas, pista de patinaje sobre hielo, teatro, simulador para la práctica del surf, puede llevar hasta 6.360 pasajeros, mide 362 metros de eslora. Así es el Symphony of the Seas



- / - El crucero Symphony of the Seas tiene una capacidad para 6.360 pasajeros, mide 362 metros de eslora y 72,5 metros de alto. (REUTERS/Jon Nazca). - / - Una vista del Symphony of the Seas en el puerto de Málaga, en España. (REUTERS/Jon Nazca). - / - El Symphony of the Seas, que tendrá su base en Barcelona, realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo durante su temporada inaugural. (REUTERS/Jon Nazca). - / - Robots encargados de servir los tragos en el crucero más grande del mundo. (REUTERS/Jon Nazca). - / - En la cubierta hay una piscina para quienes se atrevan a entrar en el simulador de surf. (REUTERS/Jon Nazca). - / - La cubierta del barco también cuenta con una zona de juegos para niños. (REUTERS/Jon Nazca). - / - Una vista general del interior del Symphony of the Seas. (REUTERS/Jon Nazca). - / - Los cocineros de la compañía estadounidense Royal Caribbean Cruise Limited (RCCL). (AFP / LOIC VENANCE). - / - Una pista de patinaje sobre hielo también está entre la oferta de ocio del crucero. (AFP / LOIC VENANCE). - / - El crucero cuenta con 2.759 camarotes, a los que se accede gracias a 24 ascensores, y en el que trabaja un equipo de 2.200 personas. (AFP / LOIC VENANCE). - / - Un simulador para la práctica del surf. (AFP / JORGE GUERRERO). - / - Su construcción en el astillero francés de Saint Nazaire demoró 36 meses. (AFP / LOIC VENANCE). - / - Los trabajadores dan los últimos toques al Symphony of the Seas. (AFP / LOIC VENANCE). - / - AFP / LOIC VENANCE. - / -