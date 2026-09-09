icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Osama Bin Laden, fundador de la red terrorista Al Qaeda, autora de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, Estados Unidos. (Fotos: AFP).
Osama Bin Laden, fundador de la red terrorista Al Qaeda, autora de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, Estados Unidos. (Fotos: AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Hace 25 años, Al Qaeda cambió para siempre la historia de Estados Unidos y del mundo con los atentados terroristas del 11 de septiembre. Antes de los ataques, su líder, el millonario saudí Osama Bin Laden, solía aparecer de manera frecuente publicando amenazas contra los norteamericanos, mediante declaraciones de guerra y decretos religiosos, o fatwas, donde exigía la expulsión de las tropas estadounidenses de los lugares santos del islam. Hoy queda poco de aquella organización que tenía un rostro conocido, a Afganistán como santuario y a Estados Unidos como su principal enemigo. Pero Al Qaeda no desapareció, se transformó y extendió sus tentáculos hacia nuevos escenarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.