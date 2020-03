La pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 mantiene en alerta al mundo entero, especialmente a Europa, convertida ahora en el principal foco de contagio de la enfermedad. Cuarentenas, medidas de salubridad y restricciones han sido impuestas por diferentes gobiernos. Y, aparentemente, también dentro de la organización terrorista Estado Islámico, según un texto difundido durante el fin de semana.

Desde que el grupo yihadista autoproclamó un pseudocalifato entre Irak y Siria a mediados del 2014, desplegó una amplia maquinaria comunicacional con la que se encargaban de difundir sus atroces crímenes.

Entre los canales de difusión que mantienen a un año de haber sido oficialmente derrotados, se encuentra Al-Naba, un boletín informativo que hace unos días publicó una lista de “directivas de la Sharia (ley islámica) para lidiar con epidemias y plagas”, según recogen medios como el Sunday Times, Daily Mail y NY Post.

“Los sanos no deben entrar en la tierra de la epidemia y los contagiados no deben salir de ella”, comienza recomendando el boletín de los terroristas. “Lavarse las manos”, “lavarse las manos nada más levantarte, no dejar los recipientes con comida al descubierto” o “taparse la boca al estornudar o bostezar”, son otros de sus consejos.

Los terroristas atribuyen el origen de la pandemia -a la que prefieren denominar como “plaga”- a “una tormenta enviada por Dios contra quien Él quiera”.

“Las enfermedades no atacan por sí mismas sino por orden y decreto de Dios”, señala otro pasaje en el que citan hadices del profeta Mahoma.

Finalmente, y por irónico que parezca, los causantes de más de 10 mil muertes principalmente en Europa ahora les recomiendan a sus seguidores no atentar en el Viejo Continente si se encuentran sanos, mientras que a los “lobos solitarios” aún ocultos y que porten el virus los instó a contagiar a “los infieles”, como suelen denominar a quienes no están alineados a sus arcaicas y extremas ideas.

