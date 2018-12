Theresa May confirma que no se presentará a las próximas elecciones La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, expresó ante los medios sus planes que ayer ya apuntó en una reunión a puerta cerrada con los diputados conservadores en la Cámara de los Comunes



Theresa May continúa bajo presión por parte del sector más euroescéptico de su formación, que está en contra del acuerdo sobre el Brexit. (Foto: EFE).