El precio del dólar en Venezuela cerró al alza el viernes 8 de noviembre, según información de DolarToday. Ayer, el día estuvo marcado por la renuncia del presidente boliviano Evo Morales. El gobierno de Venezuela acusó un golpe de estado en el país altiplánico.

El tipo de cambio en Venezuela cotizó a 27.542,05 bolívares soberanos por dólar.

Esta cifra representa un avance de más de 2.000 bolívares, luego de que el jueves se negociara a 25.013,12, según Dolar Today.

“No se equivoquen”, advirtió a sus adversarios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al condenar lo que denunció como un “golpe de Estado” en Bolivia, después de que Evo Morales renunciara este domingo luego de tres semanas de protestas contra su cuestionada reelección, indicó la agencia AFP.

“Le digo a la derecha fascista venezolana: nos conocen, no se equivoquen, no se equivoquen, no saquen cálculos falsos con nosotros”, expresó Maduro vía telefónica durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en respaldo a Morales, uno de los mayores aliados del mandatario venezolano.

Maduro ha enfrentado masivas oleadas de manifestaciones opositoras, que han dejado más de 200 muertos desde 2014.

“Es un golpe de Estado, no se puede andar con medias tintas. ¡Golpe de Estado en Bolivia! ¡Golpe de Estado contra Evo Morales con la OEA clavando la puñalada!”, clamó.