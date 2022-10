“Fue un ángel en esta tierra”.

Esta fue tan solo una de las múltiples expresiones que familiares manifestaron para describir a Jackeline Lasso, quien falleció tras el golpe de agua que afectó a varias personas el sábado en Peñuelas, Puerto Rico.

Lasso, una colombiana de 30 años, caminaba con su esposo, Blake Albright, por el área de la cascada La Soplaera, cuando fueron sorprendidos por una repentina crecida del río. Actualmente, como parte de este incidente, se busca también el cuerpo de una segunda mujer de 23 años cuya identidad no han revelado las autoridades.

La hermana de Albright, Savannah Reinhart, relató que la pareja, de menos de un año de casados, se acababa de mudar a Rincón (Puerto Rico) el pasado 4 de octubre –cuatro días antes del suceso– para “comenzar su nuevo capítulo”, según una página de “Go Fund Me”, que abrió para recaudar fondos que necesitan para atender gastos inesperados.

Albright fue rescatado, mientras el personal de búsqueda recuperó el cuerpo de Lasso al día siguiente. / Archivo Particular

La pareja disfrutaba de paseos en la naturaleza y caminaban por el área de La Soplaera cuando el golpe de agua empujó a Albright a “varias yardas” de Lasso. “Blake se pudo agarrar de un árbol” durante varias horas, relató Reinhart, mientras que Lasso fue arrastrada “repentinamente”.

Albright fue rescatado, además de otras personas, mientras el personal de búsqueda recuperó el cuerpo de Lasso al día siguiente. Fue tanta la fuerza de la crecida del río, que los rescatistas la encontraron a casi un kilómetro de distancia del lugar donde se encontraban. Los equipos continuaban con el rastreo en el área por otra mujer que permanece desaparecida.

“Perdimos un alma hermosa que no estaba lista para ser tomada. Jacqueline era una esposa amorosa, una verdadera amiga, una tía divertida, una hermana y una madre peluda de sus dos gatos, Lilo y Stitch”, manifestó Reinhart en la página de Go Fund Me.

“Su alma irradiaba belleza desde el interior y el exterior, y su sonrisa encendía cualquier cuarto a donde ella entrara. Cualquiera hubiera experimentado su amor, lealtad y risa, ha sido verdaderamente bendecido para toda la vida”, añadió.

Blake, su esposo, escribió: “El amor de Jackeline y el apoyo que hemos recibido de todo el mundo de amigos y familiares cuyas vidas ella tocó con ese mismo amor es a lo que me aferro en este momento. Su amor vivirá a través de todos nosotros y yo continuaré por siempre difundiendo su amor hasta el día en que pueda reunirme con ella. Te extraño y te amo tanto, mi amor”.

Mientras, a través de su cuenta de Facebook, Diana Lorena Lasso Cabrera, hermana de Jackeline, relató el difícil momento por el que atraviesa la familia y agradeció los mensajes de apoyo, mientras que se mostró aferrada a su fe religiosa para enfrentar la difícil pérdida.

“Hoy tuve que dar la noticia más dura de mi vida, pararme frente a mis padres y familia para decirles que su amada hija, mi hermana del alma, mi alma gemela, ya no está con nosotros en este mundo”, manifestó Lasso Cabrera, quien reside en Cali (Colombia).

Expresó que “solo Dios sabe el dolor que estamos sintiendo, solo quienes nos conocen saben el amor infinito que hubo y que siempre existirá entre mi hermana y yo”. Se mostró confiada en que “Dios la tiene a su lado, pues fue un ángel en esta tierra”.

“Todos los que tuvimos el honor de conocerla sabemos que era puro amor y que ella iluminaba todo lugar donde llegaba”, añadió.

Lasso Cabrera indicó que estaban en proceso de trámites para el traslado de los restos de su hermana a Colombia.

En otro mensaje dirigido a Albright, pidió a “Dios que te dé mucha fortaleza para afrontar esta situación y que puedas encontrar paz” y le expresó su agradecimiento por saber que “Jacqueline fue inmensamente feliz a tu lado”.

Junto con su madre y otros familiares, Albright regresó este lunes al área del incidente, donde agradeció a los rescatistas por su esfuerzo.

“Me había mudado hacía solo unos días y es difícil cuando esas cosas te son arrebatadas repentinamente, pero el esfuerzo que este equipo ha hecho para rescatarme y los intentos de rescatar a todos, incluyendo a mi esposa, ha sido bien...”, alcanzó a decir Albright a WAPA TV en Peñuelas.

Diana (der.) y Jackeline eran hermanas. "Solo Dios sabe el dolor que estamos sintiendo", escribió. / Archivo Particular

Relató que “la experiencia fue inimaginable”. “Donde estaba en la cascada, cuando todo bajó, me puso en un lugar donde tenía una pared de donde aguantarme. El equipo de la Policía y rescate establecieron comunicación desde la distancia y me pudieron guiar junto a los otros sobrevivientes, y nos dijeron a dónde ir”, dijo.

“Usaron sogas y se metieron dentro de la corriente del río. Así que ellos arriesgaron sus vidas dentro de la corriente y son la única razón por la que algunos de nosotros todavía estamos aquí. Estoy agradecido de todos los que han sido parte de esta misión de rescate”, afirmó.

“Han sido la 48 horas más trágicas para todos los que han estado involucrados en esto”, expuso.

Por su parte, la madre de Blake, Danielle Reinhart, señaló que el suceso “es devastador porque ellos estaban muy felices. Estaban comenzando una vida aquí. Apenas se casaron en diciembre, y ella acababa de recibir los documentos de inmigración de que es una ciudadana estadounidense. Iba a buscar un trabajo aquí. Ella estaba muy feliz”.

“El día que se mudaron a Puerto Rico recibió los documentos que decían que es ciudadana y que podía buscar un trabajo”, afirmó. “Iban a comenzar a buscar una casa”.

Por: “El Nuevo Día”, de Puerto Rico / GDA