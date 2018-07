En un intento por superar las críticas que recibió tanto del Partido Demócrata como de un sector republicano tras la cumbre del lunes con el mandatario ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que él fue "mucho más duro" con Rusia que sus predecesores, y consideró a su predecesor Barack Obama una "presa fácil" para Moscú.



En una entrevista con la cadena CNBC, Trump aseguró que fue "mucho más duro con Rusia que cualquier presidente en muchos, muchos años". "Obama fue una presa fácil para Rusia", subrayó.



Vale recordar que el expresidente demócrata aplicó, en realidad, una serie de sanciones contra Moscú y tomó represalias por la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016, en las que Trump venció a la demócrata Hillary Clinton.



Durante la misma entrevista, y en una nueva escalada de la guerra comercial con Beijing que podría tener un fuerte impacto global, Trump se mostró dispuesto a aplicar aranceles a todas las importaciones chinas.

"Estoy listo para ir por los 500", dijo Trump en una entrevista con la cadena CNBC. Con esa cifra, Trump se refería al valor de US$ 505.500 millones de las importaciones chinas en Estados Unidos en 2017. Según Washington, ese año el país solo exportó US$ 129.900 millones a China, lo que generó un fuerte déficit comercial. "Hemos sido estafados por China durante mucho tiempo", dijo Trump. "No quiero que se asusten, quiero que les vaya bien", dijo sobre los chinos. "Me gusta el presidente Xi [Jinping], pero fue muy injusto."



Trump ya implementó aranceles del 25% a productos chinos por US$ 34.000 millones y este mes entrarán en vigor impuestos a importaciones por otros 16.000 millones. Además amenazó con introducir antes de septiembre aranceles del 10% a productos chinos por US$ 200.000 millones.

Fuente: La Nación, GDA