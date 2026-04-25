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Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. (Foto: Danny KEMP and AFPTV teams / AFP)
Posteriormente, más agentes del Servicio Secreto se desplegaron en el salón de baile, armados con rifles de asalto, y ordenaron a los presentes que se pusieran a cubierto. (Foto: Danny KEMP and AFPTV teams / AFP)
/ DANNY KEMP AFPTV TEAMS
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.

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