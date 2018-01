Trump: El esperado discurso del presidente de EE.UU. en Davos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a "bloquear" la carrera nuclear de Irán en su primera presentación como mandatario en el Foro Económico Mundial, que se realiza esta semana en Davos, Suiza.



Su esperado discurso ante cientos de líderes políticos y empresariales de todo el mundo tuvo una duración de 15 minutos. El jefe de gobierno habló sobre distintos temas de política internacional e hizo hincapié sobre la defensa y la lucha contra el terrorismo.



En ese contexto, Trump llamó a los socios de su país a "que inviertan en su propia defensa y que cumplan con sus obligaciones de financiación".

Además, se mostró orgulloso de que su administración haya "encabezado los esfuerzos históricos en el Consejo de Seguridad de la ONU y en todas partes para unir a las naciones civilizadas en nuestra campaña por la desnuclearización de la península coreana".



En ese mismo sentido, les pidió a hacer frente al supuesto apoyo que entrega Irán al terrorismo internacional y los instó a "bloquear su camino hacia un arma nuclear".



Estado Islámico "casi" derrotado en Siria e Iraq



Del mismo modo, el mandatario se refirió a los avances de las operaciones en contra del Estado Islámico y se mostró satisfecho por la labor de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.



"La coalición para derrotar al ISIS (EI) retomó casi el 100% el territorio que estaba en manos de esos asesinos en Iraq y Siria", aseveró Trump, agradeciendo a sus aliados que colaboraron. Advirtió, no obstante, de que "todavía quedan más combates y más trabajo por hacer, para consolidar nuestras conquistas". Añadió que está decidido a asegurar que Afganistán "no vuelva a ser nunca un refugio para terroristas".



Abucheos por críticas a la prensa



El presidente del país norteamericano aprovechó para criticar duramente a los medios de comunicación por publicar lo que a su parecer son noticias falsas.



"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso. Sus palabras generaron abucheos en parte del público que se encontraba en el salón. Sin embargo, éstos fueron ignorados por Trump, quien continuó con su presentación.



Saludos a África



Previo a su presentación y poco después de arribar en Davos, el jefe de Estado norteamericano se reunió con algunas de autoridades internacionales que participan del Foro Económico Mundial. Uno de ellos fue el presidente de Ruanda y líder de la Unión Africana, Paul Kagame.



"Quiero felicitarle, señor presidente, por ser el nuevo líder de la Unión Africana, es un gran honor (...) Sé que pronto tendrán su primera reunión. Hágales llegar afectuosos saludos de mi parte", dijo el estadounidense.



Sus saludos llamaron la atención, debido a que surgen poco tiempo después de que se filtrara que Trump calificó, presuntamente, a algunas naciones de "países de mierda", entre ellas las africanas.

Las palabras, dadas a conocer por la prensa estadounidense a comienzos de enero, levantaron una ola de protestas en África. La Unión Africana incluso pidió una disculpa oficial a pesar de que Trump negó haberlas pronunciado y, en Davos, empresarios y líderes africanos pidieron hoy boicotear el discurso de Trump y salir de la sala. Algo que finalmente no ocurrió.

Fuente: Agencias