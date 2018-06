El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del afamado chef Anthony Bourdain.



"Muy triste", dijo el presidente, agregando, según los informes, sus condolencias a la familia Bourdain.



"Era todo un personaje", agregó Trump desde el césped de la Casa Blanca mientras se dirigía a las reuniones del G-7 en Canadá.



Bourdain, de 61 años, murió de un aparente suicidio, informó CNN. La cadena de televisión escribió un comunicado sobre el fallecimiento de Bourdain: "Su amor por la gran aventura, los nuevos amigos, la buena comida y bebida y las notables historias del mundo lo convirtieron en un narrador único. Sus talentos nunca dejaron de sorprendernos y lo extrañaremos mucho. Nuestros rezos para su hija y su familia en este momento increíblemente difícil".



Bourdain estaba en Francia trabajando en un próximo programa sobre Estrasburgo y su amigo Eric Ripert, chef francés, lo encontró sin conocimiento en su habitación de hotel.



Después de una intensa trayectoria como cocinero en diversos restaurantes en Nueva York, entre ellos Brasserie Les Halles en Manhattan, Bourdain escribió sus memorias "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly" (Confidencias de cocina: aventuras en el vientre culinario) y comenzó su exitosa carrera televisiva.



En 2005, su programa "No Reservations" comenzó a emitirse en el canal de viajes Travel Channel, con el rápidamente se hizo muy popular, en viajes por todo el mundo descubriendo nuevos platos y bebidas y con el que ganó dos premios Emmy.



En 2012 amplío su audiencia al pasar a la CNN con su nuevo programa de televisión "Parts Unknown", en el que llegó a entrevistar al presidente estadounidense, Barack Obama, durante su visita a Vietnam.



El chef recibió en 2013 el premio Peabody por "expandir nuestro paladar y horizontes en igual medida".



Recientemente, había estado en Asturias, rodando un episodio con su amigo, el cocinero español José Andrés.

Fuente: Agencias