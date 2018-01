Trump: "Yo negociaría el Brexit con más dureza que Theresa May"

En una entrevista con la cadena inglesa ITV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él negociaría con más “dureza” que Theresa May las condiciones del Brexit con la Unión Europea.

Asimismo, el mandatario republicano sostuvo en la conversación grabada el jueves que Londres se encuentra en una “buena posición” en las negociaciones con Bruselas, aunque él adoptaría “una actitud diferente” a la de la primera ministra británica.

"¿Sería este el modo como yo no negociaría? No, yo no negociaría del modo en el que se está negociando. Yo habría adoptado una actitud distinta", aseguró el presidente estadounidense, según un adelanto publicado por el "Mail on Sunday" de la entrevista que se emitirá esta noche.

"Yo habría dicho que la Unión Europea no es tan maravillosa como se supone que es. Habría adoptado una posición de más dureza sobre la salida" del bloque, dijo Trump. Y agregó: "Conozco a los británicos y les comprendo.

No quieren que haya gente de todo el mundo viniendo al Reino Unido. No saben nada sobre esa gente". Piers Morgan, el presentador de la cadena ITV que conversó con Trump, afirma en el "Mail on Sunday" que el mandatario norteamericano le aseguró antes de comenzar la entrevista que May le ha invitado a visitar "dos veces" el Reino Unido este año.

En otro extracto de la entrevista divulgado ayer, Trump indicó que está dispuesto a disculparse por haber compartido el pasado noviembre en Twitter vídeos del grupo de extrema derecha británica Britain First, lo que provocó tensiones con el Gobierno May.

"Si me está diciendo que esa gente es horrible, racista, yo ciertamente me disculparía si quiere que lo haga", aseveró el jefe de Estado norteamericano.



Fuente: EFE