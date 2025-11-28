Christian Mestanza Arquiñigo
Christian Mestanza Arquiñigo

“Hoy hay latinos arrestados aun con residencia legal”: el atentado del refugiado afgano que podría endurecer aún más las políticas antimigrantes de Trump
"Hoy hay latinos arrestados aun con residencia legal": el atentado del refugiado afgano que podría endurecer aún más las políticas antimigrantes de Trump

“Hoy hay latinos arrestados aun con residencia legal”: el atentado del refugiado afgano que podría endurecer aún más las políticas antimigrantes de Trump

El atentado perpetrado el miércoles contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, a plena luz del día y a 500 metros de la Casa Blanca, sacudió a Estados Unidos. Las últimas revelaciones sobre el presunto atacante ya han provocado fuertes medidas de parte del presidente Donald Trump.

