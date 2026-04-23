Por Milagros Asto Sánchez

Desde hace casi dos meses, la guerra en Medio Oriente ha mantenido en vilo al mundo con ataques, ultimátums de destrucción masiva y altos al fuego que se renuevan cuando están a puertas de caducar. Sin un final a la vista, prima un estancamiento del conflicto con acciones poco claras que avivan las tensiones entre las partes involucradas.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.