Uruguay elige sus candidatos a las presidenciales de octubre

Uruguay celebra este domingo elecciones internas en sus partidos políticos, que definirán a los candidatos para las presidenciales del 27 de octubre.

Unos 2,7 millones de electores están habilitados para votar en unos comicios no obligatorios en los que cada colectividad política elegirá un candidato único que buscará la Presidencia en reemplazo del izquierdista Tabaré Vázquez, que entregará el poder el primero de marzo de 2020.

Se trata de unas elecciones particulares en este país de 3,4 millones de habitantes que vive en democracia desde 1985. En un contexto de estancamiento económico y deterioro de la de la seguridad pública, se suman una multiplicidad de partidos (15) y aspirantes (28), y la ausencia de algunos líderes históricos de la carrera electoral.

El propio Vázquez, que por ley no puede reelegirse, o el ex mandatario del mismo Frente Amplio José Mujica (2010-2015), no serán candidatos. En cambio, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) buscará la nominación de su liberal Partido Colorado ante el economista Ernesto Talvi, un debutante en la arena político-electoral.

El ex intendente (alcalde) de Montevideo, Daniel Martínez, aparece en un cómodo primer lugar de los sondeos en el oficialista Frente Amplio.

En la oposición, el candidato favorito en las encuestas es el senador Luis Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional.

A Lacalle Pou le sigue en los sondeos el multimillonario empresario Juan Sartori, que a los 38 años y sin pasado político lanzó su candidatura en diciembre pasado y se ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña por su despliegue mediático y propuestas polémicas que sus rivales consideran demagógicas.

El Frente Amplio se juega este año su continuidad en el poder, al que llegó por primera vez en 2005 de la mano de Vázquez.

El gobierno frenteamplista se ha visto golpeado por varios escándalos. El más sonado fue la renuncia en 2017 del vicepresidente de la República Raúl Sendic, quien se presentaba bajo un título universitario que no tenía y ahora es enjuiciado por peculado y abuso de funciones.

El oficialismo se ha esforzado en dar una imagen de unidad durante la campaña para las internas. Pero la situación económica y las cifras de seguridad le ponen difíciles las cosas.

A pesar de más de 15 años de crecimiento ininterrumpido desde 2003, el gobierno de Vázquez debe lidiar ahora con un estancamiento de la economía que se verifica en cierres de empresas, despidos y un creciente déficit de las finanzas públicas que roza el 5% del PIB, la cifra más alta en décadas.

A su vez, Uruguay registró un brutal crecimiento en el número de homicidios, llegando a 414 en 2018, un 45,8% más que el año anterior y un récord para este país sudamericano.

De los 15 partidos políticos registrados ante la Corte Electoral, varios tienen a sus candidatos únicos definidos.

Luego de la votación del domingo, que comenzará a las 08:00 locales, empezará la campaña para los comicios del 27 de octubre. En esa instancia, si ningún candidato obtiene más de 50% de los votos habrá una segunda vuelta el 24 de noviembre. Ambas instancias de octubre y noviembre son de voto obligatorio.





AFP