Miguel Bosé y su duro mensaje en el Venezuela Aid Live : "Maduro, lárgate ya"

Cúcuta. El reconocido cantante español Miguel Bosé manifestó en el concierto "Venezuela Aid Live" que el líder chavista Nicolás Maduro debía dejar el cargo de manera inmediata y también lo acusó de cometer crímenes de lesa humanidad.

"[Maduro] Ese será capturado y acusado por crímenes de lesa humanidad. Porque no se puede ser tan desconsolado y no se puede tener tanta falta de compasión. Yo soy padre. A mis hijos jamás en la vida les dejaría morir de hambre o morir por causas de salud. Antes doy mi vida", dijo el cantante.

Bosé continúo con su discurso y pronunció fuertes palabras contra Maduro. "Un presidente debe ser lo mismo para su pueblo y no lo es. Maduro, lárgate ya. Maduro, vete ya. Lo más lejos que puedas porque Venezuela no es tuya ni de tu compañía de narcos, etc., etc., etc. No. Venezuela es de los venezolanos", agregó.

Ante el aplauso de todos los asistentes en el multitudinario concierto, Miguel Bosé aprovechó también para mandarle un mensaje a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, que venga ya de una puñetera vez a ver la cantidad de falta y tortura de Derechos Humanos. (...) Ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer como autoridad que tienes", agregó Bosé.

Recordemos que José Luis Rodríguez, "El Puma" también tuvo un duro mensaje hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Basta ya de dictaduras en América Latina. A los venezolanos que están allá quiero decirles que no desmayen porque pronto tendremos la libertad que tanto deseamos, y a los soldados les digo que son nuestros hermanos, no disparen al pueblo porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos. Disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela", aseveró "El Puma".

En total son 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participan en el concierto, dividido en cinco bloques.

Con información de EFE