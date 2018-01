Venezuela: Ex ministro acusa a Maduro de ser el Herodes de su país

Rafael Ramírez, quien fue por más de una década jefe de la industria petrolera en Venezuela y fue forzado a dejar el Gobierno de Nicolás Maduro bajo sospechas de corrupción, acusó el domingo al presidente socialista de ser el Herodes de su país, en referencia al rey de Judea que se menciona en los evangelios cristianos.

En un artículo publicado en un periódico local, Ramírez lanzó fuertes críticas a la gestión del heredero político de Hugo Chávez, el fallecido presidente que mantuvo a ambos funcionarios en su más cercano círculo de colaboradores.



Las acusaciones contra Ramírez y los arrestos de funcionarios que trabajaron con él en la industria petrolera reflejan las crecientes fisuras en el partido gobernante que fundó Chávez y que enfrenta elecciones en 2018.



“Estás asesinando a la Revolución que el Comandante Chávez nos confió”, escribió Ramírez para iniciar una lluvia de reclamos por la situación de “caos” que dijo se vive bajo el mandato del presidente Maduro, quien le ordenó este mes renunciar a su puesto como embajador ante Naciones Unidas.



“Hoy día la Revolución Bolivariana, esa criatura, niña aún, es sacrificada en aras del poder, de mantener los privilegios, la prepotencia y la ceguera de Herodes”, dijo el exfuncionario, quien recordó el pasaje bíblico sobre el rey al que los Evangelios atribuyen haber ordenado la muerte de niños para mantenerse como monarca.



El Gobierno venezolano no respondió a Reuters una solicitud para referirse a los comentarios del exministro de Petróleo.



El presidente Nicolás Maduro dice que sanciones financieras impuestas este año por Estados Unidos bloquean las compras de comida en el extranjero, en medio de una guerra económica que empresarios e incluso enemigos internos libran para derrocarlo.



Ramírez acusó en cambio que la desmedida inflación y la aguda escasez de medicinas y alimentos beneficia a un círculo de nuevos millonarios que en su artículo no mencionó.



Esta semana, el Fiscal General vinculó a Ramírez con una trama de corrupción, en medio de una purga en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ha llevado a la detención de decenas de personas.



Ramírez pidió a los funcionarios de mayor confianza de Chávez que levanten la voz: “Hoy soy yo, mañana serán ustedes”.



Iván Freites, un líder sindical que con frecuencia denuncia las constantes fallas en las refinerías de Venezuela, publicó la noche del sábado en Twitter que fue citado por la policía de inteligencia. Fuentes políticas dijeron que el dirigente había dejado el país, pero Reuters no pudo verificar la información.



