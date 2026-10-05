icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sheryl Manrique, de 43 años, y su hija Norkil Monterola, de 9. La familia vive en un campamento provisional a las afueras de un complejo de viviendas que fue evacuado tras los dos terremotos. (Adriana Loureiro Fernandez / MSF).
Sheryl Manrique, de 43 años, y su hija Norkil Monterola, de 9. La familia vive en un campamento provisional a las afueras de un complejo de viviendas que fue evacuado tras los dos terremotos. (Adriana Loureiro Fernandez / MSF).
/ Adriana Loureiro Fernandez
Por Médicos Sin Fronteras

“Yo estaba en un edificio que colapsó. Quedé bajo los escombros y pensaron que estaba muerta cuando me sacaron. Solo recuerdo que estaba corriendo y caímos fuerte, en el abismo”, relata Elvira, de 76 años, sentada en el consultorio donde recibe atención psicológica con Médicos Sin Fronteras (MSF). “Aquí llegué con mucha crisis. No es fácil lo que yo viví. Todo me asustaba, lloraba mucho, no dormía. La psicóloga me sacó los nervios. Quiero salir de lo que estoy pasando. Quiero volver a ser la que era”.