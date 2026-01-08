Activista Rocío San Miguel fue liberada en Venezuela y “está bien”

La activista venezolana Rocío San Miguel fue liberada en Caracas y “está bien”, informó el jueves su abogada Theresly Malave, en una jornada de excarcelación de prisioneros por motivos políticos.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro. Su defensa siempre lo negó.

“Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables su salud y está bien”, dijo la abogada Theresly Malavé en una llamada a la AFP.

Más temprano el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado desde España la liberación de San Miguel, de doble nacionalidad, además de otros cuatro españoles.

San Miguel estaba bajo custodia de los servicios de inteligencia bajo la acusación de “traición”, “terrorismo” y “conspiración”, según las autoridades.

La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida cinco meses antes de las elecciones presidenciales y los más de 2.400 arrestos que siguieron a las protestas que estallaron contra la cuestionada reelección de Maduro.

Esta primera liberación de presos en Venezuela desde la destitución del presidente Nicolás Maduro se debe a la “influencia” del presidente estadounidense Donald Trump, dijo la Casa Blanca el jueves.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, afirmó la subsecretaria de prensa, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

