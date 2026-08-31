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Resumen

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Un peatón pasa junto a un mural que representa pozos petroleros en Caracas, Venezuela, el sábado 29 de agosto de 2026, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo sobre las reservas petroleras de Venezuela. (Foto AP/Pedro Mattey).
Un peatón pasa junto a un mural que representa pozos petroleros en Caracas, Venezuela, el sábado 29 de agosto de 2026, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo sobre las reservas petroleras de Venezuela. (Foto AP/Pedro Mattey).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, anunciado el viernes por los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez, plantea la posibilidad de inyectar miles de millones de dólares para recuperar una industria estratégica, aumentar la producción y aprovechar las enormes reservas del país caribeño. Pero la magnitud de las cifras comprometidas también genera interrogantes sobre cuánto capital llegará realmente, en qué plazos y bajo qué condiciones se ejecutará.

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