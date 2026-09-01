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Pasajeros hacen fila para facturar durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras los daños sufridos por los dos terremotos del 24 de junio. Foto: FEDERICO PARRA / AFP
Pasajeros hacen fila para facturar durante la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de septiembre de 2026, tras los daños sufridos por los dos terremotos del 24 de junio. Foto: FEDERICO PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

El aeropuerto internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reanudó este martes sus operaciones comerciales tras los graves daños sufridos durante los terremotos de junio, anunció el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

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