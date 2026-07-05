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Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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