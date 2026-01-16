Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Escucha la noticia

00:0000:00
“Ahora el mayor reto es que María Corina Machado logre regresar a Venezuela”: ¿qué viene para la lideresa tras su reunión con Trump?
Resumen de la noticia por IA
“Ahora el mayor reto es que María Corina Machado logre regresar a Venezuela”: ¿qué viene para la lideresa tras su reunión con Trump?

“Ahora el mayor reto es que María Corina Machado logre regresar a Venezuela”: ¿qué viene para la lideresa tras su reunión con Trump?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El paso de María Corina Machado por Washington fortalece su posición como referente legítimo de Venezuela frente a un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, cuya autoridad es cuestionada por amplios sectores de la población, señala desde Caracas William Santana, exdiplomático, analista internacional venezolano y columnista del diario venezolano “El Nacional”.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC