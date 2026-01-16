“Ahora el mayor reto es que María Corina Machado logre regresar a Venezuela”: ¿qué viene para la lideresa tras su reunión con Trump?

No obstante, el experto advierte que persisten tensiones entre la legitimidad popular que encarna Machado y el pragmatismo de la política estadounidense, enfocada por ahora en una fase de estabilización sin un cronograma electoral claro que permita el retorno de la democracia a ese país.

-¿Qué tan importante es para María Corina Machado y su movimiento esta reunión con Trump en la Casa Blanca?

Finalmente se logra este encuentro en el que los venezolanos, tanto dentro como fuera, han puesto muchísimas esperanzas. María Corina tiene una aprobación de más del 80% de los venezolanos y esto para nosotros es trascendental. Y hay que decir que los resultados hasta ahora han sido razonablemente satisfactorios.

-¿Por qué?

Porque tenemos una situación donde hay una “presidenta interina”, que no es una presidenta legítima, como no lo era Maduro. Lo que tenemos ahora es una especie de competencia para ver quién obtiene primero el visto bueno de Donald Trump. Hay que decirlo de manera muy cruda porque es la realidad. Y en esa realidad María Corina ha logrado esta entrevista con Trump y se entrevistó también con senadores y representantes en el Congreso estadounidense, donde cuenta con muchísimas personas afines a ellas, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, y ellos le han dado muestras de apoyo y de afecto que son importantísimas, porque la política de Estados Unidos no solamente es el Ejecutivo, también está el Congreso.

-¿Machado necesitaba la reunión con Trump para mejorar su posición en la competencia que menciona?

Esta reunión no solamente era necesaria, era imprescindible, porque la situación que existe actualmente es que Donald Trump, habiendo logrado este éxito militar en Venezuela y habiendo descabezado la cúpula del poder ilegítimo, ha dado declaraciones adjudicándose una cierta tutela sobre el país y sobre sus recursos. Y María Corina tiene que ser la contraparte legítima para negociar estos asuntos, para decirle “hasta aquí podemos llegar”, “nuestras aspiraciones son estas”, “nuestras limitaciones son estas también”. Ella es la representante legítima. A ella y al presidente Edmundo González les corresponde ser la contraparte de Donald Trump.

-¿Cómo evalúa las circunstancias en las que Trump se reunió con María Corina Machado, respecto a los detalles de su recibimiento y al hecho de que no hubiera declaración conjunta ni rueda de prensa entre ambos?

Esto dentro de la diplomacia es lo normal. El tratamiento que se le ha dado es el que corresponde, puesto que María Corina no tiene una representatividad oficial en ningún cargo. Su representatividad es la legitimidad, pero la oficialidad no. Entonces, por supuesto, no fue recibida en la puerta de la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, sino en una puerta lateral. No fue recibida en el salón oval, que es el tratamiento que le corresponde a los presidentes, sino en un espacio un poco más pequeño y privado. Y tampoco dio una rueda de prensa, porque eso corresponde al tratamiento oficial de jefe de Estado, y no era el caso.

-La portavoz de la Casa Blanca afirmó que Donald Trump todavía mantiene la opinión de que María Corina Machado no tiene apoyos suficientes para liderar Venezuela. ¿Cómo impacta eso en el movimiento que ella lidera?

Al ver el pronunciamiento de la portavoz noté un matiz con respecto a la declaración que dio María Corina al salir de la reunión, donde afirmó que “contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”. La vocera, por su lado, dijo que el rumbo político era algo para ver a largo plazo, que no manejan un cronograma electoral, y que priorizan en su lugar una fase de estabilización y control bajo la administración del régimen liderado por Delcy Rodríguez. Por supuesto que ese es un lenguaje que los venezolanos que queremos un cambio no reconocemos mucho porque Delcy Rodríguez no es nuestra líder y no tiene legitimidad.

-¿Cómo ve la postura de Machado ante la designación de Delcy Rodríguez como mandataria encargada y el futuro inmediato de Venezuela?

María Corina ha dicho que no reconoce la legitimidad de Delcy Rodríguez, porque es lo que corresponde. Pero no sé si se está buscando algún mecanismo de concertación. Eso pudiera plantearse, aunque lo veo muy difícil. Y yo creo que Donald Trump va a mantener un tratamiento diferenciado en base a, por un lado, el pragmatismo con respecto a Delcy Rodríguez, y, por otro lado, el respeto a la legitimidad que tiene que ver con María Corina.

-Uno de los temas que ha adquirido mayor atención es la situación de los presos políticos. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han abogado para que recuperen su libertad y han denunciado que el régimen no está cumpliendo con sus excarcelaciones. ¿Cuánto margen de negociación tiene realmente la lideresa opositora ante Estados Unidos, que es finalmente el que toma las decisiones?

Más que hablar de margen de negociación se debe hablar del respaldo de legitimidad y moralidad y del apoyo popular que tiene María Corina. Porque aquí hay un elemento que muy poca gente está tomando en cuenta y es que el pueblo venezolano ha manifestado su rechazo a este régimen y ha apoyado contundentemente el liderazgo de María Corina Machado. Tenemos aquí una discrepancia entre quienes representan por un lado los valores de la legitimidad y quienes representan, por otro lado, el pragmatismo, con elementos que son cuestionables. La señora Delcy Rodríguez es una persona que no ha podido viajar a Estados Unidos porque sobre ella pesan sanciones y si llega la detienen. También la Unión Europea mantiene sanciones sumamente fuertes contra ella, es decir, su movilización en el mundo está restringida tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos.

-La portavoz de la Casa Blanca afirmó que hasta el momento el gobierno interino ha cumplido todas las exigencias de Trump y el gobierno estadounidense. ¿Qué podría desestabilizar la situación actual en Venezuela?

Allí hay un doble discurso. Por un lado, la señora Delcy Rodríguez le dice que sí a todo lo que pide Estados Unidos, como lo han dicho sus representantes. Ella acepta todas las condiciones que le han impuesto. Y a nivel interno, hacia su gente, hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela y hacia la cúpula interna, ella mantiene el discurso de que Venezuela es un país soberano e independiente y que Nicolás Maduro volverá al país. Es una especie de juego a doble cara que no tiene mucho sustento en el tiempo, porque está en peligro tanto si deja de cumplir con Estados Unidos como si deja de mostrar que ella es una revolucionaria y enemiga del imperio como lo ha manifestado toda su vida. La base de ese régimen muy endeble. Hay un peligro permanente de que se produzca una implosión dentro de su propia cúpula, más no dentro de la población, que está en una gran incertidumbre.

-María Corina Machado contó que le presentó a Donald Trump la medalla del Nobel de la Paz. ¿Cree que este galardón influye realmente en la relación entre ambos o simplemente queda en lo anecdótico?

Yo creo que eso va a quedar en lo anecdótico. Incluso el Comité Nobel intervino para decir que ese premio era intransferible. Yo creo que entre ambos tiene que haber habido un acto simbólico, quizás María Corina le agradeció la acción que tomó militar aquí en Venezuela, que para nosotros eso tiene un valor muy alto. Pero yo creo que ese ya es un asunto pasado.

-Machado también dijo que Trump está totalmente comprometido con la libertad de los venezolanos. ¿Cuál cree que es el principal reto de la lideresa a partir de ahora?

Yo no puedo hablar de lo que ella piensa en estos momentos. Pero como venezolano creo que ahora el mayor reto es que María Corina logre regresar a Venezuela en condiciones seguras para que desde aquí ratifique su liderazgo. Y si es que van a haber nuevas elecciones en Venezuela, con garantías internacionales y con confiabilidad en el sistema, le toca iniciar una nueva campaña. Su campaña anterior fue admirable. Recorrió toda Venezuela de una manera heróica. El reto de María Corina es estar aquí en Venezuela. Y yo espero que Donald Trump y su equipo ayuden a que se den las condiciones, que interceda para que este régimen que aún se mantiene en el poder de las garantías suficientes que permitan su ingreso al país y que haga sus actividades de forma normal.

-¿Qué estrategia cree que deba tener María Corina en su relación con Donald Trump para lo que viene?

Yo creo que ha iniciado muy bien su estrategia con respecto a Trump y debe ser algo que ya tiene definido. Quizás le irá haciendo pequeñas modificaciones en el tiempo porque Donald Trump no tiene mucha predictibilidad. Es un hombre voluble y no solamente con ella, sino que ha puesto al mundo en ascuas muchas veces.