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Resumen

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Nueve personas resultaron heridas luego que un rayo impactara en una plataforma del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. Foto: Captura de video/X
Nueve personas resultaron heridas luego que un rayo impactara en una plataforma del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia. Foto: Captura de video/X
Por Agencia EFE

Al menos nueve personas resultaron heridas por el impacto de un rayo cuando llovía la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), informaron este domingo varios medios del país.

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