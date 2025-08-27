Ejército de Estados Unidos publica imágenes de su despliegue cerca de Venezuela: Así va la operación. Foto: Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Agencia EFE
ALBA advierte que despliegue militar de EE.UU. pone en riesgo la estabilidad de la región
Los diez países de la (ALBA) advirtieron este miércoles que el despliegue militar de en el mar Caribe, que incluye -denuncia el bloque- el envío de “buques de guerra y submarinos nucleares”, pone en riesgo la estabilidad de la región.

En un comunicado, la organización expresó que esta acción representa una “seria amenaza a la paz y a la seguridad de la región” y que constituye una , que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Para la alianza, “estas maniobras militares ofensivas, (...) lejos de intimidar a los pueblos, son un impulso para redoblar los esfuerzos por la integración, la cooperación y el dialogo pacífico”.

PUEDES VER: ¿Estados Unidos planea una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, como lo hizo con Noriega en Panamá?

“La Alianza Bolivariana exige el cese inmediato de esta política hostil y el respeto pleno a la soberanía e independencia de los Estados de América Latina y el Caribe”, manifestó la ALBA, integrada por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Venezuela.

El martes, el Gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó de que EE.UU. planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a sus costas la próxima semana, entre otros “buques de guerra” desplegados en el mar Caribe, como parte, señaló, de las “acciones hostiles” de la .

Esto, según la misión, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Por tanto, exigió “el cese inmediato del despliegue” y reclamó “garantías claras y verificables” de EE.UU. “de que no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares” en América Latina y el Caribe.

Venezuela también anunció el martes un despliegue de buques de “mayor porte” en sus aguas territoriales para combatir el narcotráfico.

Una semana atrás, EE.UU. advirtió que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques y soldados a aguas cercanas a la nación suramericana.

Washington duplicó recientemente a del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

