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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una rueda de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece una rueda de prensa tras la firma de un acuerdo petrolero con Estados Unidos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 2 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este miércoles al empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa que explotará petróleo venezolano para Estados Unidos y quien ha sido investigado en España y Suiza por presuntos blanqueo de capitales y fraude fiscal, al asegurar que él está “sobreseído hace años” en el país sudamericano.

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