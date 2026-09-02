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Resumen

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El empresario venezolano Alejandro Betancourt y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Dominio público / AFP).
El empresario venezolano Alejandro Betancourt y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Dominio público / AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Alejandro Betancourt pasó de ser uno de los empresarios venezolanos que hicieron fortuna durante la era chavista a convertirse en pieza clave del ambicioso acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado por los presidentes Donald Trump y Delcy Rodríguez. La empresa de este hombre de 46 años, North American Blue Energy Partners (NABEP), obtuvo los derechos para durante 100 años desarrollar 17 campos petroleros que concentran unos 65.000 millones de barriles de reservas.

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