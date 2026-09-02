En un comunicado difundido por NABEP, Betancourt dijo que “Venezuela está bendecida con abundancia de recursos naturales, gente trabajadora y un potencial sin explotar. Esta transacción liberará ese potencial para el gran beneficio tanto de venezolanos como de estadounidenses”.

De acuerdo con NABEP, la compañía conservará el control operativo del negocio, mientras que el gobierno de Estados Unidos tendrá derecho a una participación de 35% en la empresa y acceso preferencial al 20% de su producción a precio de costo.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de Jim Watson y Juan Barreto / AFP). / JIM WATSON JUAN BARRETO

Según la Casa Blanca, NABEP invertirá unos 100.000 millones de dólares para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela y pagará, durante los próximos 25 años, más de 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas.

¿Quién es Alejandro Betancourt?

El empresario venezolano Alejandro Betancourt. (alejandrobetancourtlopez.news).

Alejandro Betancourt López estudió Economía y Administración de Empresas en Suffolk University, en Massachusetts, Estados Unidos, y posteriormente obtuvo un Executive MBA de Oxford University.

Tiene una larga trayectoria como operador con contactos dentro del chavismo. Ganó notoriedad durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) cuando en el 2003 fundó Derwick Associates de Venezuela S.A., una empresa enfocada en la construcción de plantas eléctricas y que años después obtuvo importantes contratos para construirlas en el país caribeño.

Betancourt es identificado en su país como uno de los “bolichicos”, jóvenes que, sin trayectoria previa en sectores como el petrolero o eléctrico, obtuvieron contratos públicos multimillonarios durante el chavismo.

De acuerdo con Transparencia Venezuela, Betancourt amasó su fortuna muy joven a través de Derwick Associates mientras Venezuela atravesaba una emergencia eléctrica sin precedentes. Señala que obtuvo 12 contratos en menos de 14 meses para la construcción de plantas eléctricas en distintos estados del país, sin que su empresa mostrara trayectoria comprobada en la ejecución de obras civiles.

Cálculos de Transparecia Venezuela estiman que el gobierno de Chávez pagó a la empresa de Betancourt US$ 2.900 millones en presuntos sobreprecios, por lo que en el 2015 se abrió una investigación.

Según la agencia EFE, Derwick Associates también estaba señalada de otorgar sobornos a funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, para sobrefacturar.

Betancourt ingresó al negocio petrolero venezolano a través de una estructura empresarial que terminó participando en Petrozamora, una empresa mixta creada en el 2012 entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y una sociedad vinculada a Gazprombank.

La empresa tenía como objetivo explotar petróleo en los campos Lagunillas y Bachaquero Tierra, en el estado Zulia, en la cuenca del lago de Maracaibo. La actividad de Petrozamora incluía exploración, explotación, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

Un buque tanquero de petróleo navegando en Maracaibo, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos). / Henry Chirinos

Cuando comenzó operaciones, en julio del 2012, se proyectaba que ambos campos alcanzarían una producción de hasta 106.000 barriles diarios, con una extracción acumulada estimada de unos 808 millones de barriles durante 25 años.

Transparencia Venezuela indica que en el 2017, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que Betancourt formaba parte del grupo de empresarios acusados de poner sobreprecios en contratos con PDVSA.

Mientras que en agosto del 2022, el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, hoy detenido, señaló a Betancourt como uno de los receptores del dinero que transfirieron los corredores financieros y hermanos Luis Alfonso e Ignacio Enrique Oberto Anselmi en un esquema de corrupción en el que participaron altos exfuncionarios y que comprometió US$ 4.850 millones de PDVSA.

En el 2024, Petrozamora volvería a convertirse en un capítulo clave en la trayectoria petrolera de Betancourt. En abril de ese año el empresario regresó a este negocio a través de NABEP, la compañía que había creado junto con el empresario estadounidense Harry Sargeant III.

NABEP firmó ese año un Contrato de Participación Productiva con PDVSA y pasó a operar activos vinculados a Petrozamora, abriendo una nueva etapa en la relación de Betancourt con el petróleo venezolano.

Hoy NABEP es presentada como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, detrás de Chevron, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios.

Según Transparencia Venezuela, hasta mediados de octubre del 2025, Betancourt estaba vinculado con 50 empresas en 15 países de América, Europa y Asia, “dedicadas a la prestación de servicios financieros, compra y venta de petróleo y la construcción de obras civiles”.

Las investigaciones contra Betancourt

El diario El País señala que la Audiencia Nacional de España reabrió, en junio de este año, una investigación contra Betancourt que estaba archivada. Se le atribuye, junto a socios, haber sobornado a tres funcionarios de PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar US$ 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo, en el caso denunciado por El Aissami. Ese dinero, según la pesquisa española, habría terminado en sociedades, inversiones e inmuebles de alto valor en España.

En Suiza, Betancourt enfrentó una investigación por presunto lavado de dinero y una solicitud de extradición desde el Reino Unido. La solicitud fue retirada en mayo del 2026, después de que funcionarios de la administración Trump intervinieran ante las autoridades suizas, según investigaciones de The Washington Post y El País.

Betancourt también estuvo bajo investigación en Estados Unidos. Fiscales federales de Nueva York examinaron si Derwick Associates había lavado dinero o pagado sobornos relacionados con sus contratos eléctricos en Venezuela. Además, su nombre apareció vinculado a una investigación sobre un esquema de préstamos que, según fiscales estadounidenses, permitió desviar más de US$1.000 millones de PDVSA. Sin embargo, Betancourt no fue acusado formalmente en Estados Unidos, de acuerdo con Reuters.

Intermediario entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un evento sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 31 de agosto de 2026. (Foto de Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP). / KEVIN DIETSCH

Medios como El País, Bloomberg y The Washington Post sitúan a Betancourt como intermediario entre Delcy Rodríguez y la Administración Trump.

Según el Washington Post, semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, Estados Unidos reclutó a Betancourt como intermediario para afirmar control sobre el Gobierno y la industria petrolera venezolanos.

Mauricio Claver-Carone, ex emisario informal de Washington para Venezuela, dijo a Reuters que él y otros funcionarios usaron a Betancourt porque entendía el negocio petrolero tanto en su país como en EE.UU. y que podía tender puentes con el Gobierno de Rodríguez.

“No es el mejor socio”

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, pronuncia un discurso junto a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la firma de un acuerdo petrolero en el Palacio Presidencial de Miraflores, el 2 de septiembre de 2026. (Foto de Juan Barreto / AFP). / JUAN BARRETO

Para Andrés Cañizález, periodista y doctor en Ciencia Política e investigador asociado de la Universidad Católica Andrés Bello, la elección de Alejandro Betancourt como socio de Estados Unidos para el negocio petrolero con Venezuela resulta cuestionable, sobre todo por el historial que arrastra el empresario.

“No es el mejor socio”, sostiene Cañizález a El Comercio. Manifiesta que resulta inconveniente que Estados Unidos, mientras promueve un proceso que debería conducir a la estabilización económica y eventualmente a una transición democrática en Venezuela, termine asociándose con una figura “ampliamente señalada por manejos turbios, manejos irregulares de fondos”, aunque aclara que Betancourt “no tiene ninguna condena” por esos señalamientos.

Cañizález dice que entiende la preocupación de Estados Unidos por intentar reactivar la economía de Venezuela, “porque es evidente que después de siete meses, no se han firmado muchos convenios con las grandes empresas... por lo que no se están materializando inversiones, y creo que eso tiene que ver con un problema de fondo, que es la falta de seguridad jurídica que persiste en Venezuela”.

En ese contexto, interpreta la participación directa de Estados Unidos en los nuevos proyectos petroleros como un intento de ofrecer garantías a los inversionistas. “La idea de que Estados Unidos diga ‘yo soy el que controla estos campos petroleros y esta parte de las reservas petroleras de Venezuela’ tiene que ver con ofrecer una garantía jurídica”, explica. Pero advierte que habrá que esperar para comprobar si las empresas finalmente responden a esa apuesta.

Respecto a las razones que pudieron llevar a Washington a escoger a Betancourt, Cañizález plantea una posible explicación: su conocimiento de los negocios petroleros tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Según el analista, esa es una de las virtudes que se le atribuyen al empresario y que podrían explicar su cercanía con funcionarios estadounidenses.

“Uno podría pensar (...) que entiende el negocio petrolero en Venezuela y que entiende el negocio petrolero en Estados Unidos y que por eso con frecuencia era consultado por Washington”, señala.

Pero incluso concediendo ese punto, Cañizález mantiene sus reservas. Reconoce que Betancourt tiene experiencia en el sector petrolero, pero cuestiona si esa experiencia es suficiente para garantizar el éxito de un proyecto de semejante dimensión y duración.

“Hay dudas sobre la capacidad que pueda tener esa persona y su empresa para llevar a buen término esto que se propone como una cosa de largo plazo y de una envergadura tan grande”, concluye.